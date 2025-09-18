Dagens Aavegotchi livepris er 0.4658 USD. Spor prisoppdateringer for GHST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aavegotchi livepris er 0.4658 USD. Spor prisoppdateringer for GHST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GHST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GHST

GHST Prisinformasjon

GHST Offisiell nettside

GHST tokenomics

GHST Prisprognose

GHST-historikk

GHST Kjøpeguide

GHST-til-fiat-valutakonverter

GHST Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aavegotchi Logo

Aavegotchi Pris(GHST)

1 GHST til USD livepris:

$0.4658
$0.4658$0.4658
-0.80%1D
USD
Aavegotchi (GHST) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:51:55 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4633
$ 0.4633$ 0.4633
24 timer lav
$ 0.4931
$ 0.4931$ 0.4931
24 timer høy

$ 0.4633
$ 0.4633$ 0.4633

$ 0.4931
$ 0.4931$ 0.4931

$ 3.775128609064033
$ 3.775128609064033$ 3.775128609064033

$ 0.3119235086974025
$ 0.3119235086974025$ 0.3119235086974025

-0.13%

-0.80%

-1.21%

-1.21%

Aavegotchi (GHST) sanntidsprisen er $ 0.4658. I løpet av de siste 24 timene har GHST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4633 og et toppnivå på $ 0.4931, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHST er $ 3.775128609064033, mens den rekordlave prisen er $ 0.3119235086974025.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHST endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.80% over 24 timer og -1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aavegotchi (GHST) Markedsinformasjon

No.845

$ 24.57M
$ 24.57M$ 24.57M

$ 318.52K
$ 318.52K$ 318.52K

$ 24.57M
$ 24.57M$ 24.57M

52.75M
52.75M 52.75M

52,747,802.71425598
52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

ETH

Nåværende markedsverdi på Aavegotchi er $ 24.57M, med et 24-timers handelsvolum på $ 318.52K. Den sirkulerende forsyningen på GHST er 52.75M, med en total tilgang på 52747802.71425598. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.57M.

Aavegotchi (GHST) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aavegotchi for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003756-0.80%
30 dager$ -0.0005-0.11%
60 dager$ -0.0639-12.07%
90 dager$ +0.1214+35.24%
Aavegotchi Prisendring i dag

I dag registrerte GHST en endring på $ -0.003756 (-0.80%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aavegotchi 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0005 (-0.11%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aavegotchi 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GHST en endring på $ -0.0639 (-12.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aavegotchi 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1214+35.24% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aavegotchi (GHST)?

Sjekk ut Aavegotchi Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aavegotchi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GHST Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aavegotchi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aavegotchi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aavegotchi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aavegotchi (GHST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aavegotchi (GHST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aavegotchi.

Sjekk Aavegotchiprisprognosen nå!

Aavegotchi (GHST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aavegotchi (GHST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aavegotchi (GHST)

Leter du etter hvordan du kjøperAavegotchi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aavegotchi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GHST til lokale valutaer

1 Aavegotchi(GHST) til VND
12,257.527
1 Aavegotchi(GHST) til AUD
A$0.703358
1 Aavegotchi(GHST) til GBP
0.344692
1 Aavegotchi(GHST) til EUR
0.39593
1 Aavegotchi(GHST) til USD
$0.4658
1 Aavegotchi(GHST) til MYR
RM1.95636
1 Aavegotchi(GHST) til TRY
19.274804
1 Aavegotchi(GHST) til JPY
¥68.4726
1 Aavegotchi(GHST) til ARS
ARS$687.017736
1 Aavegotchi(GHST) til RUB
38.889642
1 Aavegotchi(GHST) til INR
41.032322
1 Aavegotchi(GHST) til IDR
Rp7,763.330228
1 Aavegotchi(GHST) til KRW
650.554912
1 Aavegotchi(GHST) til PHP
26.578548
1 Aavegotchi(GHST) til EGP
￡E.22.437586
1 Aavegotchi(GHST) til BRL
R$2.478056
1 Aavegotchi(GHST) til CAD
C$0.638146
1 Aavegotchi(GHST) til BDT
56.706492
1 Aavegotchi(GHST) til NGN
696.259208
1 Aavegotchi(GHST) til COP
$1,819.53125
1 Aavegotchi(GHST) til ZAR
R.8.072314
1 Aavegotchi(GHST) til UAH
19.246856
1 Aavegotchi(GHST) til TZS
T.Sh.1,152.966792
1 Aavegotchi(GHST) til VES
Bs75.9254
1 Aavegotchi(GHST) til CLP
$444.839
1 Aavegotchi(GHST) til PKR
Rs132.212672
1 Aavegotchi(GHST) til KZT
252.188778
1 Aavegotchi(GHST) til THB
฿14.81244
1 Aavegotchi(GHST) til TWD
NT$14.081134
1 Aavegotchi(GHST) til AED
د.إ1.709486
1 Aavegotchi(GHST) til CHF
Fr0.367982
1 Aavegotchi(GHST) til HKD
HK$3.619266
1 Aavegotchi(GHST) til AMD
֏178.26166
1 Aavegotchi(GHST) til MAD
.د.م4.201516
1 Aavegotchi(GHST) til MXN
$8.566062
1 Aavegotchi(GHST) til SAR
ريال1.74675
1 Aavegotchi(GHST) til ETB
Br66.874906
1 Aavegotchi(GHST) til KES
KSh60.172044
1 Aavegotchi(GHST) til JOD
د.أ0.3302522
1 Aavegotchi(GHST) til PLN
1.686196
1 Aavegotchi(GHST) til RON
лв2.007598
1 Aavegotchi(GHST) til SEK
kr4.383178
1 Aavegotchi(GHST) til BGN
лв0.773228
1 Aavegotchi(GHST) til HUF
Ft154.748076
1 Aavegotchi(GHST) til CZK
9.628086
1 Aavegotchi(GHST) til KWD
د.ك0.142069
1 Aavegotchi(GHST) til ILS
1.551114
1 Aavegotchi(GHST) til BOB
Bs3.218678
1 Aavegotchi(GHST) til AZN
0.79186
1 Aavegotchi(GHST) til TJS
SM4.359888
1 Aavegotchi(GHST) til GEL
1.25766
1 Aavegotchi(GHST) til AOA
Kz424.609306
1 Aavegotchi(GHST) til BHD
.د.ب0.1756066
1 Aavegotchi(GHST) til BMD
$0.4658
1 Aavegotchi(GHST) til DKK
kr2.95783
1 Aavegotchi(GHST) til HNL
L12.208618
1 Aavegotchi(GHST) til MUR
21.119372
1 Aavegotchi(GHST) til NAD
$8.08163
1 Aavegotchi(GHST) til NOK
kr4.630052
1 Aavegotchi(GHST) til NZD
$0.79186
1 Aavegotchi(GHST) til PAB
B/.0.4658
1 Aavegotchi(GHST) til PGK
K1.947044
1 Aavegotchi(GHST) til QAR
ر.ق1.690854
1 Aavegotchi(GHST) til RSD
дин.46.449576
1 Aavegotchi(GHST) til UZS
soʻm5,750.613086
1 Aavegotchi(GHST) til ALL
L38.409868
1 Aavegotchi(GHST) til ANG
ƒ0.833782
1 Aavegotchi(GHST) til AWG
ƒ0.83844
1 Aavegotchi(GHST) til BBD
$0.9316
1 Aavegotchi(GHST) til BAM
KM0.773228
1 Aavegotchi(GHST) til BIF
Fr1,390.413
1 Aavegotchi(GHST) til BND
$0.596224
1 Aavegotchi(GHST) til BSD
$0.4658
1 Aavegotchi(GHST) til JMD
$74.718978
1 Aavegotchi(GHST) til KHR
1,870.680748
1 Aavegotchi(GHST) til KMF
Fr194.7044
1 Aavegotchi(GHST) til LAK
10,126.086754
1 Aavegotchi(GHST) til LKR
Rs140.895184
1 Aavegotchi(GHST) til MDL
L7.6857
1 Aavegotchi(GHST) til MGA
Ar2,061.057866
1 Aavegotchi(GHST) til MOP
P3.731058
1 Aavegotchi(GHST) til MVR
7.12674
1 Aavegotchi(GHST) til MWK
MK808.680038
1 Aavegotchi(GHST) til MZN
MT29.76462
1 Aavegotchi(GHST) til NPR
Rs65.640536
1 Aavegotchi(GHST) til PYG
3,326.7436
1 Aavegotchi(GHST) til RWF
Fr674.9442
1 Aavegotchi(GHST) til SBD
$3.81956
1 Aavegotchi(GHST) til SCR
6.674914
1 Aavegotchi(GHST) til SRD
$17.742322
1 Aavegotchi(GHST) til SVC
$4.07575
1 Aavegotchi(GHST) til SZL
L8.08163
1 Aavegotchi(GHST) til TMT
m1.6303
1 Aavegotchi(GHST) til TND
د.ت1.355478
1 Aavegotchi(GHST) til TTD
$3.153466
1 Aavegotchi(GHST) til UGX
Sh1,634.0264
1 Aavegotchi(GHST) til XAF
Fr259.9164
1 Aavegotchi(GHST) til XCD
$1.25766
1 Aavegotchi(GHST) til XOF
Fr259.9164
1 Aavegotchi(GHST) til XPF
Fr47.0458
1 Aavegotchi(GHST) til BWP
P6.204456
1 Aavegotchi(GHST) til BZD
$0.936258
1 Aavegotchi(GHST) til CVE
$43.682724
1 Aavegotchi(GHST) til DJF
Fr82.4466
1 Aavegotchi(GHST) til DOP
$28.888916
1 Aavegotchi(GHST) til DZD
د.ج60.349048
1 Aavegotchi(GHST) til FJD
$1.04805
1 Aavegotchi(GHST) til GNF
Fr4,050.131
1 Aavegotchi(GHST) til GTQ
Q3.568028
1 Aavegotchi(GHST) til GYD
$97.487282
1 Aavegotchi(GHST) til ISK
kr56.3618

Aavegotchi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aavegotchi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Aavegotchi nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aavegotchi

Hvor mye er Aavegotchi (GHST) verdt i dag?
Live GHST prisen i USD er 0.4658 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GHST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GHST til USD er $ 0.4658. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aavegotchi?
Markedsverdien for GHST er $ 24.57M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GHST?
Den sirkulerende forsyningen av GHST er 52.75M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHST ?
GHST oppnådde en ATH-pris på 3.775128609064033 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GHST?
GHST så en ATL-pris på 0.3119235086974025 USD.
Hva er handelsvolumet til GHST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHST er $ 318.52K USD.
Vil GHST gå høyere i år?
GHST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:51:55 (UTC+8)

Aavegotchi (GHST) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

GHST-til-USD-kalkulator

Beløp

GHST
GHST
USD
USD

1 GHST = 0.4658 USD

Handle GHST

GHSTUSDT
$0.4658
$0.4658$0.4658
-0.76%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker