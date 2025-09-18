Hva er Aavegotchi (GHST)

GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience.

Aavegotchi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aavegotchi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk GHST Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Aavegotchi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aavegotchi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aavegotchi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aavegotchi (GHST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aavegotchi (GHST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aavegotchi.

Sjekk Aavegotchiprisprognosen nå!

Aavegotchi (GHST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aavegotchi (GHST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GHST tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aavegotchi (GHST)

Leter du etter hvordan du kjøperAavegotchi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aavegotchi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GHST til lokale valutaer

Prøv konverting

Aavegotchi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aavegotchi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Aavegotchi Hvor mye er Aavegotchi (GHST) verdt i dag? Live GHST prisen i USD er 0.4658 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GHST-til-USD-pris? $ 0.4658 . Sjekk ut Den nåværende prisen på GHST til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Aavegotchi? Markedsverdien for GHST er $ 24.57M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GHST? Den sirkulerende forsyningen av GHST er 52.75M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGHST ? GHST oppnådde en ATH-pris på 3.775128609064033 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GHST? GHST så en ATL-pris på 0.3119235086974025 USD . Hva er handelsvolumet til GHST? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GHST er $ 318.52K USD . Vil GHST gå høyere i år? GHST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GHST prisprognosen for en mer grundig analyse.

Aavegotchi (GHST) Viktige bransjeoppdateringer

