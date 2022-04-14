Aavegotchi (GHST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aavegotchi (GHST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aavegotchi (GHST) Informasjon GHST was initiated as DAICO (DAO Governance Token Sale), which means that the funds raised are managed by the community. GHST is described as a DeFi-enabled crypto collectible project that allows users to collect, compete, and combine their Aavegotchis for a gamified DeFi experience. Offisiell nettside: https://aavegotchi.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3F382DbD960E3a9bbCeaE22651E88158d2791550 Kjøp GHST nå!

Aavegotchi (GHST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aavegotchi (GHST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.46M $ 23.46M $ 23.46M Total forsyning: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M Sirkulerende forsyning: $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.46M $ 23.46M $ 23.46M All-time high: $ 3.9 $ 3.9 $ 3.9 All-Time Low: $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 $ 0.3119235086974025 Nåværende pris: $ 0.4447 $ 0.4447 $ 0.4447 Lær mer om Aavegotchi (GHST) pris

Aavegotchi (GHST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aavegotchi (GHST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHSTs tokenomics, kan du utforske GHST tokenets livepris!

