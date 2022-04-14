Galaxis (GALAXIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Galaxis (GALAXIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Galaxis (GALAXIS) Informasjon Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform. Offisiell nettside: https://galaxis.xyz Teknisk dokument: https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26 Kjøp GALAXIS nå!

Galaxis (GALAXIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Galaxis (GALAXIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 780.75K $ 780.75K $ 780.75K Total forsyning: $ 7.34B $ 7.34B $ 7.34B Sirkulerende forsyning: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M All-time high: $ 0.0055375 $ 0.0055375 $ 0.0055375 All-Time Low: $ 0.000198971622350331 $ 0.000198971622350331 $ 0.000198971622350331 Nåværende pris: $ 0.0002356 $ 0.0002356 $ 0.0002356 Lær mer om Galaxis (GALAXIS) pris

Galaxis (GALAXIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Galaxis (GALAXIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GALAXIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GALAXIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GALAXISs tokenomics, kan du utforske GALAXIS tokenets livepris!

Galaxis (GALAXIS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GALAXIS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GALAXIS nå!

GALAXIS prisforutsigelse Vil du vite hvor GALAXIS kan være på vei? Vår GALAXIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GALAXIS tokenets prisforutsigelse nå!

