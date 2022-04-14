Galaxis (GALAXIS) tokenomics

Galaxis (GALAXIS) Informasjon

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Offisiell nettside:
https://galaxis.xyz
Teknisk dokument:
https://wiki.galaxis.xyz/en/home/whitepaper
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/address/0x423071774C43c0Aaf4210b439E7CDA8c797e2F26

Galaxis (GALAXIS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Galaxis (GALAXIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 780.75K
Total forsyning:
$ 7.34B
Sirkulerende forsyning:
$ 3.31B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 2.36M
All-time high:
$ 0.0055375
All-Time Low:
$ 0.000198971622350331
Nåværende pris:
$ 0.0002356
Galaxis (GALAXIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Galaxis (GALAXIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet GALAXIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange GALAXIS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår GALAXISs tokenomics, kan du utforske GALAXIS tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.