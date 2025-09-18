Hva er Galaxis (GALAXIS)

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Galaxis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Galaxis (GALAXIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Galaxis (GALAXIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Galaxis.

Sjekk Galaxisprisprognosen nå!

Galaxis (GALAXIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Galaxis (GALAXIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GALAXIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Galaxis (GALAXIS)

GALAXIS til lokale valutaer

Prøv konverting

Galaxis Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Galaxis, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Galaxis Hvor mye er Galaxis (GALAXIS) verdt i dag? Live GALAXIS prisen i USD er 0.000237 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GALAXIS-til-USD-pris? $ 0.000237 . Hva er markedsverdien for Galaxis? Markedsverdien for GALAXIS er $ 785.69K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GALAXIS? Den sirkulerende forsyningen av GALAXIS er 3.32B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGALAXIS ? GALAXIS oppnådde en ATH-pris på 0.019619025587260756 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GALAXIS? GALAXIS så en ATL-pris på 0.000198971622350331 USD . Hva er handelsvolumet til GALAXIS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GALAXIS er $ 54.54K USD .

Galaxis (GALAXIS) Viktige bransjeoppdateringer

