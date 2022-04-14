GAINS (GAINS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GAINS (GAINS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GAINS (GAINS) Informasjon GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more. Offisiell nettside: https://www.gains-associates.com/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1YQaEmyY88GLf4vzXf7KYi5Qkjo2ixsDK/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x056c1d42fb1326f57da7f19ebb7dda4673f1ff55 Kjøp GAINS nå!

GAINS (GAINS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAINS (GAINS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 980.51K $ 980.51K $ 980.51K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 38.69M $ 38.69M $ 38.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M All-time high: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 All-Time Low: $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 $ 0.010955131140724623 Nåværende pris: $ 0.02534 $ 0.02534 $ 0.02534 Lær mer om GAINS (GAINS) pris

GAINS (GAINS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAINS (GAINS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAINS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAINS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAINSs tokenomics, kan du utforske GAINS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe GAINS Interessert i å legge til GAINS (GAINS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe GAINS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper GAINS på MEXC nå!

GAINS (GAINS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til GAINS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for GAINS nå!

GAINS prisforutsigelse Vil du vite hvor GAINS kan være på vei? Vår GAINS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GAINS tokenets prisforutsigelse nå!

