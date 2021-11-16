GAINS

GAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

NavnGAINS

RangeringNo.2243

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning38,694,301

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning100,000,000

Opplagsforsyning0.3869%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high6.879625561360697,2021-11-16

Laveste pris0.010955131140724623,2023-09-15

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonGAINS is a launchpad & decentralized VC with a 6-year track record of $30M+ invested in 300+ projects including giants like Avalanche, Hashgraph, Quant Network, Bloktopia, Kujira and many more.

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Åpne posisjoner (0)
Loading...