Griffin AI pris i dag

Sanntids Griffin AI (GAIN) pris i dag er $ 0.006504, med en 16.45% endring de siste 24 timene. Nåværende GAIN til USD konverteringssats er $ 0.006504 per GAIN.

Griffin AI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- GAIN. I løpet av de siste 24 timene GAIN har den blitt handlet mellom $ 0.005562(laveste) og $ 0.007694 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har GAIN beveget seg -2.02% i løpet av den siste timen og -19.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 14.15K.

Griffin AI (GAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 14.15K$ 14.15K $ 14.15K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

