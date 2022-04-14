Gaia (GAIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gaia (GAIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gaia (GAIA) Informasjon Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect. Offisiell nettside: https://www.gaianet.ai/ Teknisk dokument: https://docs.gaianet.ai/litepaper/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0x2EE7097BfdD98fCE2AC08A1896038a7cd9aaEd81 Kjøp GAIA nå!

Gaia (GAIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gaia (GAIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.70M $ 17.70M $ 17.70M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 170.00M $ 170.00M $ 170.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 104.11M $ 104.11M $ 104.11M All-time high: $ 0.157 $ 0.157 $ 0.157 All-Time Low: $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 $ 0.03931568467223474 Nåværende pris: $ 0.10411 $ 0.10411 $ 0.10411 Lær mer om Gaia (GAIA) pris

Gaia (GAIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gaia (GAIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAIAs tokenomics, kan du utforske GAIA tokenets livepris!

