Mer om GAIA

GAIA Prisinformasjon

GAIA teknisk dokument

GAIA Offisiell nettside

GAIA tokenomics

GAIA Prisprognose

GAIA-historikk

GAIA Kjøpeguide

GAIA-til-fiat-valutakonverter

Gaia Logo

Gaia Pris(GAIA)

1 GAIA til USD livepris:

0.00%1D
USD
Gaia (GAIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:20:38 (UTC+8)

Gaia (GAIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.42%

0.00%

+6.35%

+6.35%

Gaia (GAIA) sanntidsprisen er $ 0.10212. I løpet av de siste 24 timene har GAIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10147 og et toppnivå på $ 0.10595, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAIA er $ 0.14747389300169203, mens den rekordlave prisen er $ 0.03931568467223474.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAIA endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +6.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gaia (GAIA) Markedsinformasjon

No.991

17.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Gaia er $ 17.36M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.48K. Den sirkulerende forsyningen på GAIA er 170.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 102.12M.

Gaia (GAIA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Gaia for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ +0.0285+38.71%
60 dager$ +0.08212+410.60%
90 dager$ +0.08212+410.60%
Gaia Prisendring i dag

I dag registrerte GAIA en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Gaia 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0285 (+38.71%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Gaia 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så GAIA en endring på $ +0.08212 (+410.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Gaia 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.08212+410.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Gaia (GAIA)?

Sjekk ut Gaia Prishistorikk-siden nå.

Hva er Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Gaia investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk GAIA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Gaia på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Gaia kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Gaia Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gaia (GAIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gaia (GAIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gaia.

Sjekk Gaiaprisprognosen nå!

Gaia (GAIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gaia (GAIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Gaia (GAIA)

Leter du etter hvordan du kjøperGaia? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Gaia på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

GAIA til lokale valutaer

Gaia Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Gaia, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Gaia nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Gaia

Hvor mye er Gaia (GAIA) verdt i dag?
Live GAIA prisen i USD er 0.10212 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAIA til USD er $ 0.10212. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gaia?
Markedsverdien for GAIA er $ 17.36M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAIA?
Den sirkulerende forsyningen av GAIA er 170.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAIA ?
GAIA oppnådde en ATH-pris på 0.14747389300169203 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAIA?
GAIA så en ATL-pris på 0.03931568467223474 USD.
Hva er handelsvolumet til GAIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAIA er $ 56.48K USD.
Vil GAIA gå høyere i år?
GAIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:20:38 (UTC+8)

Gaia (GAIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

