Hva er Gaia (GAIA)

Gaia is a decentralized computing infrastructure that enables everyone to create, deploy, scale, and monetize their own AI agents that reflect their styles, values, knowledge, and expertise. 100% of today's AI agents are applications in the OpenAI ecosystem. With our API approach, Gaia is an alternative to OpenAI. Each Gaia node has the ability to be customized with a fine-tuned model supplemented by domain knowledge which eliminates the generic responses many have come to expect.

Gaia (GAIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gaia (GAIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GAIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvor mye er Gaia (GAIA) verdt i dag? Live GAIA prisen i USD er 0.10212 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende GAIA-til-USD-pris? $ 0.10212 . Hva er markedsverdien for Gaia? Markedsverdien for GAIA er $ 17.36M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av GAIA? Den sirkulerende forsyningen av GAIA er 170.00M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAIA ? GAIA oppnådde en ATH-pris på 0.14747389300169203 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på GAIA? GAIA så en ATL-pris på 0.03931568467223474 USD . Hva er handelsvolumet til GAIA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAIA er $ 56.48K USD .

