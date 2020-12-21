FraxShare (FXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FraxShare (FXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FraxShare (FXS) Informasjon Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms Offisiell nettside: https://frax.com Teknisk dokument: https://docs.frax.com/protocol/frax/overview Blokkutforsker: https://solscan.io/token/6LX8BhMQ4Sy2otmAWj7Y5sKd9YTVVUgfMsBzT6B9W7ct Kjøp FXS nå!

FraxShare (FXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FraxShare (FXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 230.05M $ 230.05M $ 230.05M Total forsyning: $ 99.68M $ 99.68M $ 99.68M Sirkulerende forsyning: $ 90.11M $ 90.11M $ 90.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 254.49M $ 254.49M $ 254.49M All-time high: $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 All-Time Low: $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 $ 1.2509860587875596 Nåværende pris: $ 2.553 $ 2.553 $ 2.553 Lær mer om FraxShare (FXS) pris

FraxShare (FXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FraxShare (FXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FXSs tokenomics, kan du utforske FXS tokenets livepris!

FraxShare (FXS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FXS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FXS nå!

FXS prisforutsigelse Vil du vite hvor FXS kan være på vei? Vår FXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FXS tokenets prisforutsigelse nå!

