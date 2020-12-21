Dagens FraxShare livepris er 2.673 USD. Spor prisoppdateringer for FXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FraxShare livepris er 2.673 USD. Spor prisoppdateringer for FXS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FXS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FraxShare Pris(FXS)

1 FXS til USD livepris:

$2.673
+0.26%1D
USD
FraxShare (FXS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:20:17 (UTC+8)

FraxShare (FXS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.64
24 timer lav
$ 2.833
24 timer høy

$ 2.64
$ 2.833
$ 42.67301505828751
$ 1.2509860587875596
+0.90%

+0.26%

-8.81%

-8.81%

FraxShare (FXS) sanntidsprisen er $ 2.673. I løpet av de siste 24 timene har FXS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.64 og et toppnivå på $ 2.833, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FXS er $ 42.67301505828751, mens den rekordlave prisen er $ 1.2509860587875596.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FXS endret seg med +0.90% i løpet av den siste timen, +0.26% over 24 timer og -8.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FraxShare (FXS) Markedsinformasjon

No.188

$ 240.73M
$ 459.65K
$ 266.45M
90.06M
99,681,495.59113361
99,681,495.59113361
90.34%

0.01%

2020-12-21 00:00:00

ETH

Nåværende markedsverdi på FraxShare er $ 240.73M, med et 24-timers handelsvolum på $ 459.65K. Den sirkulerende forsyningen på FXS er 90.06M, med en total tilgang på 99681495.59113361. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 266.45M.

FraxShare (FXS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene FraxShare for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00693+0.26%
30 dager$ -0.156-5.52%
60 dager$ -0.864-24.43%
90 dager$ +0.414+18.32%
FraxShare Prisendring i dag

I dag registrerte FXS en endring på $ +0.00693 (+0.26%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

FraxShare 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.156 (-5.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

FraxShare 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FXS en endring på $ -0.864 (-24.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

FraxShare 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.414+18.32% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for FraxShare (FXS)?

Sjekk ut FraxShare Prishistorikk-siden nå.

Hva er FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FraxShare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FXS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om FraxShare på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FraxShare kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FraxShare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FraxShare (FXS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FraxShare (FXS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FraxShare.

Sjekk FraxShareprisprognosen nå!

FraxShare (FXS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FraxShare (FXS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FXS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FraxShare (FXS)

Leter du etter hvordan du kjøperFraxShare? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FraxShare på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FXS til lokale valutaer

FraxShare Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FraxShare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell FraxShare nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om FraxShare

Hvor mye er FraxShare (FXS) verdt i dag?
Live FXS prisen i USD er 2.673 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FXS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FXS til USD er $ 2.673. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FraxShare?
Markedsverdien for FXS er $ 240.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FXS?
Den sirkulerende forsyningen av FXS er 90.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFXS ?
FXS oppnådde en ATH-pris på 42.67301505828751 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FXS?
FXS så en ATL-pris på 1.2509860587875596 USD.
Hva er handelsvolumet til FXS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FXS er $ 459.65K USD.
Vil FXS gå høyere i år?
FXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FXS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:20:17 (UTC+8)

FraxShare (FXS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

