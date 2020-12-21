Hva er FraxShare (FXS)

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

FraxShare er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere FraxShare investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk FXS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om FraxShare på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din FraxShare kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

FraxShare Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FraxShare (FXS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FraxShare (FXS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FraxShare.

Sjekk FraxShareprisprognosen nå!

FraxShare (FXS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FraxShare (FXS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FXS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe FraxShare (FXS)

Leter du etter hvordan du kjøperFraxShare? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe FraxShare på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FXS til lokale valutaer

Prøv konverting

FraxShare Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av FraxShare, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om FraxShare Hvor mye er FraxShare (FXS) verdt i dag? Live FXS prisen i USD er 2.673 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FXS-til-USD-pris? $ 2.673 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FXS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for FraxShare? Markedsverdien for FXS er $ 240.73M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FXS? Den sirkulerende forsyningen av FXS er 90.06M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFXS ? FXS oppnådde en ATH-pris på 42.67301505828751 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FXS? FXS så en ATL-pris på 1.2509860587875596 USD . Hva er handelsvolumet til FXS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FXS er $ 459.65K USD . Vil FXS gå høyere i år? FXS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FXS prisprognosen for en mer grundig analyse.

FraxShare (FXS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?