Futu Holdings pris i dag

Sanntids Futu Holdings (FUTUON) pris i dag er $ 162.12, med en 0.90% endring de siste 24 timene. Nåværende FUTUON til USD konverteringssats er $ 162.12 per FUTUON.

Futu Holdings rangerer for tiden som #1991 etter markedsverdi på $ 1.10M, med en sirkulerende forsyning på 6.77K FUTUON. I løpet av de siste 24 timene FUTUON har den blitt handlet mellom $ 162.05(laveste) og $ 163.69 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 201.65506655431702, mens tidenes laveste notering var $ 150.44906962587248.

Kortsiktig har FUTUON beveget seg -0.74% i løpet av den siste timen og -4.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 56.48K.

Futu Holdings (FUTUON) Markedsinformasjon

Rangering No.1991 Markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volum (24 timer) $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Opplagsforsyning 6.77K 6.77K 6.77K Total forsyning 6,765.00579632 6,765.00579632 6,765.00579632 Offentlig blokkjede ETH

