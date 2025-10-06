Fireverse pris i dag

Sanntids Fireverse (FIR) pris i dag er $ 0.02788, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende FIR til USD konverteringssats er $ 0.02788 per FIR.

Fireverse rangerer for tiden som #1411 etter markedsverdi på $ 3.81M, med en sirkulerende forsyning på 136.71M FIR. I løpet av de siste 24 timene FIR har den blitt handlet mellom $ 0.02771(laveste) og $ 0.029 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.13227499641836485, mens tidenes laveste notering var $ 0.02813781681951978.

Kortsiktig har FIR beveget seg -0.96% i løpet av den siste timen og -3.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.13K.

Fireverse (FIR) Markedsinformasjon

Rangering No.1411 Markedsverdi $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Volum (24 timer) $ 54.13K$ 54.13K $ 54.13K Fullt utvannet markedsverdi $ 27.88M$ 27.88M $ 27.88M Opplagsforsyning 136.71M 136.71M 136.71M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 13.67% Offentlig blokkjede BSC

