Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase.

Factor (FACT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Factor (FACT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FACT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Factor Hvor mye er Factor (FACT) verdt i dag? Live FACT prisen i USD er 4.42 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FACT-til-USD-pris? $ 4.42 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FACT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Factor? Markedsverdien for FACT er $ 4.73M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FACT? Den sirkulerende forsyningen av FACT er 1.07M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFACT ? FACT oppnådde en ATH-pris på 110.14399679956479 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FACT? FACT så en ATL-pris på 1.7893721466391157 USD . Hva er handelsvolumet til FACT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FACT er $ 41.91K USD . Vil FACT gå høyere i år? FACT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FACT prisprognosen for en mer grundig analyse.

