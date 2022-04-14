Factor (FACT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Factor (FACT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Factor (FACT) Informasjon Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase. Offisiell nettside: https://fact0rn.io/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1AJ5_MTIhdI-lz8X35WGi20JNnbN_q2vn/view Blokkutforsker: https://factexplorer.io/ Kjøp FACT nå!

Factor (FACT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Factor (FACT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Total forsyning: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Sirkulerende forsyning: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M All-time high: $ 110 $ 110 $ 110 All-Time Low: $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 $ 1.7893721466391157 Nåværende pris: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 Lær mer om Factor (FACT) pris

Factor (FACT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Factor (FACT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FACT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FACT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FACTs tokenomics, kan du utforske FACT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe FACT Interessert i å legge til Factor (FACT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe FACT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper FACT på MEXC nå!

Factor (FACT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til FACT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for FACT nå!

FACT prisforutsigelse Vil du vite hvor FACT kan være på vei? Vår FACT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FACT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!