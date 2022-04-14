Friend3 (F3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Friend3 (F3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Friend3 (F3) Informasjon Friend3 is a leading social dApp where anyone can make friends and profits in the Web3 world. We're revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling passive income for all. This boosts direct financial incentives for content creators, thereby completing the creator economy's ecological loop. Offisiell nettside: https://friend3.group/ Teknisk dokument: https://docs.friend3.group/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Kjøp F3 nå!

Friend3 (F3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Friend3 (F3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M All-time high: $ 0.2615 $ 0.2615 $ 0.2615 All-Time Low: $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 $ 0.001736935263798042 Nåværende pris: $ 0.00207 $ 0.00207 $ 0.00207 Lær mer om Friend3 (F3) pris

Friend3 (F3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Friend3 (F3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet F3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange F3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår F3s tokenomics, kan du utforske F3 tokenets livepris!

Hvordan kjøpe F3 Interessert i å legge til Friend3 (F3) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe F3, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper F3 på MEXC nå!

Friend3 (F3) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til F3 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for F3 nå!

F3 prisforutsigelse Vil du vite hvor F3 kan være på vei? Vår F3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se F3 tokenets prisforutsigelse nå!

