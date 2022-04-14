EX Sports (EXS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EX Sports (EXS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EX Sports (EXS) Informasjon EX-Sports is a Web3 sports platform that's revolutionizing the world of niche sports. They combine mobile gaming, live streaming, and NFTs to create an ecosystem where athletes and fans can connect, compete, and earn rewards. Their mission is to enhance fan engagement and create new revenue streams for athletes by offering a unique ecosystem where users can connect, compete, and own a piece of the action. Offisiell nettside: https://exstoken.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/qmx4m9hurxuyueev Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xF8e4FB7f8729518e48e0Ac7FD9249E1B8503Edae Kjøp EXS nå!

EX Sports (EXS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EX Sports (EXS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M All-time high: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.003408 $ 0.003408 $ 0.003408 Lær mer om EX Sports (EXS) pris

EX Sports (EXS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EX Sports (EXS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EXS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EXS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EXSs tokenomics, kan du utforske EXS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EXS Interessert i å legge til EX Sports (EXS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EXS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper EXS på MEXC nå!

EX Sports (EXS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EXS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EXS nå!

EXS prisforutsigelse Vil du vite hvor EXS kan være på vei? Vår EXS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EXS tokenets prisforutsigelse nå!

