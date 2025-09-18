Dagens EVDC Network livepris er 0.00003337 USD. Spor prisoppdateringer for EVDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EVDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens EVDC Network livepris er 0.00003337 USD. Spor prisoppdateringer for EVDC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EVDC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

EVDC Network Pris(EVDC)

1 EVDC til USD livepris:

$0.00003337
+0.57%1D
USD
EVDC Network (EVDC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:59 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00003308
24 timer lav
$ 0.00003477
24 timer høy

$ 0.00003308
$ 0.00003477
$ 0.000167921927544341
$ 0
+0.84%

+0.57%

+7.57%

+7.57%

EVDC Network (EVDC) sanntidsprisen er $ 0.00003337. I løpet av de siste 24 timene har EVDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003308 og et toppnivå på $ 0.00003477, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EVDC er $ 0.000167921927544341, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EVDC endret seg med +0.84% i løpet av den siste timen, +0.57% over 24 timer og +7.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

EVDC Network (EVDC) Markedsinformasjon

No.3812

$ 0.00
$ 95.13K
$ 6.67M
0.00
200,000,000,000
BSC

Nåværende markedsverdi på EVDC Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 95.13K. Den sirkulerende forsyningen på EVDC er 0.00, med en total tilgang på 200000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.67M.

EVDC Network (EVDC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene EVDC Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000001891+0.57%
30 dager$ +0.00000536+19.13%
60 dager$ -0.00001113-25.02%
90 dager$ +0.00001149+52.51%
EVDC Network Prisendring i dag

I dag registrerte EVDC en endring på $ +0.0000001891 (+0.57%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

EVDC Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00000536 (+19.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

EVDC Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EVDC en endring på $ -0.00001113 (-25.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

EVDC Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00001149+52.51% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for EVDC Network (EVDC)?

Sjekk ut EVDC Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere EVDC Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EVDC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om EVDC Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din EVDC Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

EVDC Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EVDC Network (EVDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EVDC Network (EVDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EVDC Network.

Sjekk EVDC Networkprisprognosen nå!

EVDC Network (EVDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EVDC Network (EVDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EVDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EVDC Network (EVDC)

Leter du etter hvordan du kjøperEVDC Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe EVDC Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EVDC til lokale valutaer

1 EVDC Network(EVDC) til VND
0.87813155
1 EVDC Network(EVDC) til AUD
A$0.0000503887
1 EVDC Network(EVDC) til GBP
0.0000246938
1 EVDC Network(EVDC) til EUR
0.0000283645
1 EVDC Network(EVDC) til USD
$0.00003337
1 EVDC Network(EVDC) til MYR
RM0.000140154
1 EVDC Network(EVDC) til TRY
0.0013805169
1 EVDC Network(EVDC) til JPY
¥0.00490539
1 EVDC Network(EVDC) til ARS
ARS$0.0492180804
1 EVDC Network(EVDC) til RUB
0.002786395
1 EVDC Network(EVDC) til INR
0.0029392296
1 EVDC Network(EVDC) til IDR
Rp0.5561664442
1 EVDC Network(EVDC) til KRW
0.0466058768
1 EVDC Network(EVDC) til PHP
0.0019044259
1 EVDC Network(EVDC) til EGP
￡E.0.0016070992
1 EVDC Network(EVDC) til BRL
R$0.0001775284
1 EVDC Network(EVDC) til CAD
C$0.0000457169
1 EVDC Network(EVDC) til BDT
0.0040624638
1 EVDC Network(EVDC) til NGN
0.0498801412
1 EVDC Network(EVDC) til COP
$0.1303515625
1 EVDC Network(EVDC) til ZAR
R.0.0005789695
1 EVDC Network(EVDC) til UAH
0.0013788484
1 EVDC Network(EVDC) til TZS
T.Sh.0.0825987588
1 EVDC Network(EVDC) til VES
Bs0.00543931
1 EVDC Network(EVDC) til CLP
$0.03186835
1 EVDC Network(EVDC) til PKR
Rs0.0094717408
1 EVDC Network(EVDC) til KZT
0.0180668517
1 EVDC Network(EVDC) til THB
฿0.0010625008
1 EVDC Network(EVDC) til TWD
NT$0.0010087751
1 EVDC Network(EVDC) til AED
د.إ0.0001224679
1 EVDC Network(EVDC) til CHF
Fr0.0000263623
1 EVDC Network(EVDC) til HKD
HK$0.0002592849
1 EVDC Network(EVDC) til AMD
֏0.012770699
1 EVDC Network(EVDC) til MAD
.د.م0.0003009974
1 EVDC Network(EVDC) til MXN
$0.0006133406
1 EVDC Network(EVDC) til SAR
ريال0.0001251375
1 EVDC Network(EVDC) til ETB
Br0.0047909309
1 EVDC Network(EVDC) til KES
KSh0.0043107366
1 EVDC Network(EVDC) til JOD
د.أ0.00002365933
1 EVDC Network(EVDC) til PLN
0.0001207994
1 EVDC Network(EVDC) til RON
лв0.0001438247
1 EVDC Network(EVDC) til SEK
kr0.000313678
1 EVDC Network(EVDC) til BGN
лв0.0000553942
1 EVDC Network(EVDC) til HUF
Ft0.0110898521
1 EVDC Network(EVDC) til CZK
0.0006894242
1 EVDC Network(EVDC) til KWD
د.ك0.00001017785
1 EVDC Network(EVDC) til ILS
0.0001111221
1 EVDC Network(EVDC) til BOB
Bs0.0002305867
1 EVDC Network(EVDC) til AZN
0.000056729
1 EVDC Network(EVDC) til TJS
SM0.0003123432
1 EVDC Network(EVDC) til GEL
0.000090099
1 EVDC Network(EVDC) til AOA
Kz0.0304190909
1 EVDC Network(EVDC) til BHD
.د.ب0.00001258049
1 EVDC Network(EVDC) til BMD
$0.00003337
1 EVDC Network(EVDC) til DKK
kr0.0002118995
1 EVDC Network(EVDC) til HNL
L0.0008746277
1 EVDC Network(EVDC) til MUR
0.0015129958
1 EVDC Network(EVDC) til NAD
$0.0005789695
1 EVDC Network(EVDC) til NOK
kr0.0003316978
1 EVDC Network(EVDC) til NZD
$0.000056729
1 EVDC Network(EVDC) til PAB
B/.0.00003337
1 EVDC Network(EVDC) til PGK
K0.0001394866
1 EVDC Network(EVDC) til QAR
ر.ق0.0001211331
1 EVDC Network(EVDC) til RSD
дин.0.003326989
1 EVDC Network(EVDC) til UZS
soʻm0.4119750079
1 EVDC Network(EVDC) til ALL
L0.0027516902
1 EVDC Network(EVDC) til ANG
ƒ0.0000597323
1 EVDC Network(EVDC) til AWG
ƒ0.000060066
1 EVDC Network(EVDC) til BBD
$0.00006674
1 EVDC Network(EVDC) til BAM
KM0.0000553942
1 EVDC Network(EVDC) til BIF
Fr0.09960945
1 EVDC Network(EVDC) til BND
$0.0000427136
1 EVDC Network(EVDC) til BSD
$0.00003337
1 EVDC Network(EVDC) til JMD
$0.0053528817
1 EVDC Network(EVDC) til KHR
0.1340159222
1 EVDC Network(EVDC) til KMF
Fr0.01394866
1 EVDC Network(EVDC) til LAK
0.7254347681
1 EVDC Network(EVDC) til LKR
Rs0.0100937576
1 EVDC Network(EVDC) til MDL
L0.000550605
1 EVDC Network(EVDC) til MGA
Ar0.1476545749
1 EVDC Network(EVDC) til MOP
P0.0002672937
1 EVDC Network(EVDC) til MVR
0.000510561
1 EVDC Network(EVDC) til MWK
MK0.0579339907
1 EVDC Network(EVDC) til MZN
MT0.002132343
1 EVDC Network(EVDC) til NPR
Rs0.0047025004
1 EVDC Network(EVDC) til PYG
0.23832854
1 EVDC Network(EVDC) til RWF
Fr0.04835313
1 EVDC Network(EVDC) til SBD
$0.000273634
1 EVDC Network(EVDC) til SCR
0.0005078914
1 EVDC Network(EVDC) til SRD
$0.0012710633
1 EVDC Network(EVDC) til SVC
$0.0002919875
1 EVDC Network(EVDC) til SZL
L0.0005789695
1 EVDC Network(EVDC) til TMT
m0.000116795
1 EVDC Network(EVDC) til TND
د.ت0.0000971067
1 EVDC Network(EVDC) til TTD
$0.0002259149
1 EVDC Network(EVDC) til UGX
Sh0.11706196
1 EVDC Network(EVDC) til XAF
Fr0.01862046
1 EVDC Network(EVDC) til XCD
$0.000090099
1 EVDC Network(EVDC) til XOF
Fr0.01862046
1 EVDC Network(EVDC) til XPF
Fr0.00337037
1 EVDC Network(EVDC) til BWP
P0.0004444884
1 EVDC Network(EVDC) til BZD
$0.0000670737
1 EVDC Network(EVDC) til CVE
$0.0031294386
1 EVDC Network(EVDC) til DJF
Fr0.00593986
1 EVDC Network(EVDC) til DOP
$0.0020696074
1 EVDC Network(EVDC) til DZD
د.ج0.0043240846
1 EVDC Network(EVDC) til FJD
$0.0000750825
1 EVDC Network(EVDC) til GNF
Fr0.29015215
1 EVDC Network(EVDC) til GTQ
Q0.0002556142
1 EVDC Network(EVDC) til GYD
$0.0069840073
1 EVDC Network(EVDC) til ISK
kr0.00403777

EVDC Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EVDC Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell EVDC Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om EVDC Network

Hvor mye er EVDC Network (EVDC) verdt i dag?
Live EVDC prisen i USD er 0.00003337 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EVDC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EVDC til USD er $ 0.00003337. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for EVDC Network?
Markedsverdien for EVDC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EVDC?
Den sirkulerende forsyningen av EVDC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEVDC ?
EVDC oppnådde en ATH-pris på 0.000167921927544341 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EVDC?
EVDC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til EVDC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EVDC er $ 95.13K USD.
Vil EVDC gå høyere i år?
EVDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EVDC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:16:59 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

