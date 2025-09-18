Hva er EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil EVDC Network (EVDC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine EVDC Network (EVDC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for EVDC Network.

EVDC Network (EVDC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak EVDC Network (EVDC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EVDC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe EVDC Network (EVDC)

EVDC Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av EVDC Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om EVDC Network Hvor mye er EVDC Network (EVDC) verdt i dag? Live EVDC prisen i USD er 0.00003337 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende EVDC-til-USD-pris? $ 0.00003337 . Sjekk ut Den nåværende prisen på EVDC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for EVDC Network? Markedsverdien for EVDC er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av EVDC? Den sirkulerende forsyningen av EVDC er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEVDC ? EVDC oppnådde en ATH-pris på 0.000167921927544341 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på EVDC? EVDC så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til EVDC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EVDC er $ 95.13K USD . Vil EVDC gå høyere i år? EVDC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EVDC prisprognosen for en mer grundig analyse.

EVDC Network (EVDC) Viktige bransjeoppdateringer

