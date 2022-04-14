EVDC Network (EVDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i EVDC Network (EVDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

EVDC Network (EVDC) Informasjon The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens. Offisiell nettside: https://evdc.network/ Teknisk dokument: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0599/2402/1432/files/EVDC_ROADMAP_22-23.pdf?v=1672096492 Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x93749e69560efe1ad6661903e47df538492c50a4 Kjøp EVDC nå!

EVDC Network (EVDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for EVDC Network (EVDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.82M $ 6.82M $ 6.82M All-time high: $ 0.000093 $ 0.000093 $ 0.000093 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0000341 $ 0.0000341 $ 0.0000341 Lær mer om EVDC Network (EVDC) pris

EVDC Network (EVDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak EVDC Network (EVDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EVDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EVDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EVDCs tokenomics, kan du utforske EVDC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EVDC Interessert i å legge til EVDC Network (EVDC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EVDC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

EVDC Network (EVDC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EVDC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EVDC nå!

EVDC prisforutsigelse Vil du vite hvor EVDC kan være på vei? Vår EVDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EVDC tokenets prisforutsigelse nå!

