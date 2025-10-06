StablR Euro pris i dag

Sanntids StablR Euro (EURR) pris i dag er $ 1.154, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende EURR til USD konverteringssats er $ 1.154 per EURR.

StablR Euro rangerer for tiden som #884 etter markedsverdi på $ 13.71M, med en sirkulerende forsyning på 11.88M EURR. I løpet av de siste 24 timene EURR har den blitt handlet mellom $ 1.154(laveste) og $ 1.154 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.4634306829935808, mens tidenes laveste notering var $ 1.0191650915551662.

Kortsiktig har EURR beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -0.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 0.00.

StablR Euro (EURR) Markedsinformasjon

Rangering No.884 Markedsverdi $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Volum (24 timer) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fullt utvannet markedsverdi $ 13.71M$ 13.71M $ 13.71M Opplagsforsyning 11.88M 11.88M 11.88M Total forsyning 11,883,541.95 11,883,541.95 11,883,541.95 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på StablR Euro er $ 13.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.00. Den sirkulerende forsyningen på EURR er 11.88M, med en total tilgang på 11883541.95. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.71M.