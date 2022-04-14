Eesee (ESE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Eesee (ESE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Eesee (ESE) Informasjon Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Offisiell nettside: https://eesee.io/ Teknisk dokument: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 Kjøp ESE nå!

Eesee (ESE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Eesee (ESE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Total forsyning: $ 637.06M $ 637.06M $ 637.06M Sirkulerende forsyning: $ 562.07M $ 562.07M $ 562.07M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M All-time high: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 All-Time Low: $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 $ 0.005202579334375652 Nåværende pris: $ 0.005338 $ 0.005338 $ 0.005338 Lær mer om Eesee (ESE) pris

Eesee (ESE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Eesee (ESE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ESE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ESE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ESEs tokenomics, kan du utforske ESE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ESE Interessert i å legge til Eesee (ESE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ESE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ESE på MEXC nå!

Eesee (ESE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ESE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ESE nå!

ESE prisforutsigelse Vil du vite hvor ESE kan være på vei? Vår ESE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ESE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!