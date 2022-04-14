Ergo (ERG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ergo (ERG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ergo (ERG) Informasjon Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools. Offisiell nettside: https://ergoplatform.org/ Teknisk dokument: https://ergoplatform.org/en/documents Blokkutforsker: https://explorer.ergoplatform.com/ Kjøp ERG nå!

Ergo (ERG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ergo (ERG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 64.52M $ 64.52M $ 64.52M Total forsyning: $ 81.98M $ 81.98M $ 81.98M Sirkulerende forsyning: $ 81.98M $ 81.98M $ 81.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 76.92M $ 76.92M $ 76.92M All-time high: $ 2.25 $ 2.25 $ 2.25 All-Time Low: $ 0.109036761354 $ 0.109036761354 $ 0.109036761354 Nåværende pris: $ 0.787 $ 0.787 $ 0.787 Lær mer om Ergo (ERG) pris

Ergo (ERG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ergo (ERG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ERG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ERG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ERGs tokenomics, kan du utforske ERG tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ERG Interessert i å legge til Ergo (ERG) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ERG, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ERG på MEXC nå!

Ergo (ERG) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ERG hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ERG nå!

ERG prisforutsigelse Vil du vite hvor ERG kan være på vei? Vår ERG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ERG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!