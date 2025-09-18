Dagens Ergo livepris er 0.8105 USD. Spor prisoppdateringer for ERG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ERG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ergo livepris er 0.8105 USD. Spor prisoppdateringer for ERG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ERG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ergo Pris(ERG)

1 ERG til USD livepris:

$0.8108
$0.8108$0.8108
+2.71%1D
USD
Ergo (ERG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:04:36 (UTC+8)

Ergo (ERG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.7694
$ 0.7694$ 0.7694
24 timer lav
$ 0.8296
$ 0.8296$ 0.8296
24 timer høy

$ 0.7694
$ 0.7694$ 0.7694

$ 0.8296
$ 0.8296$ 0.8296

$ 22.37470083618164
$ 22.37470083618164$ 22.37470083618164

$ 0.109036761354
$ 0.109036761354$ 0.109036761354

-0.42%

+2.71%

-4.34%

-4.34%

Ergo (ERG) sanntidsprisen er $ 0.8105. I løpet av de siste 24 timene har ERG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7694 og et toppnivå på $ 0.8296, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ERG er $ 22.37470083618164, mens den rekordlave prisen er $ 0.109036761354.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ERG endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, +2.71% over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ergo (ERG) Markedsinformasjon

No.494

$ 66.43M
$ 66.43M$ 66.43M

$ 100.99K
$ 100.99K$ 100.99K

$ 79.22M
$ 79.22M$ 79.22M

81.96M
81.96M 81.96M

97,739,924
97,739,924 97,739,924

81,959,052
81,959,052 81,959,052

83.85%

ERG

Nåværende markedsverdi på Ergo er $ 66.43M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.99K. Den sirkulerende forsyningen på ERG er 81.96M, med en total tilgang på 81959052. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.22M.

Ergo (ERG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ergo for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.021393+2.71%
30 dager$ -0.1055-11.52%
60 dager$ -0.4128-33.75%
90 dager$ +0.054+7.13%
Ergo Prisendring i dag

I dag registrerte ERG en endring på $ +0.021393 (+2.71%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ergo 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1055 (-11.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ergo 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ERG en endring på $ -0.4128 (-33.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ergo 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.054+7.13% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ergo (ERG)?

Sjekk ut Ergo Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ergo (ERG)

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo is a next-generation smart contract platform that ensures the economic freedom of ordinary people through secure, accessible, and decentralized financial tools.

Ergo er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.

I tillegg kan du:
- Sjekk ERG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ergo på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ergo kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ergo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ergo (ERG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ergo (ERG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ergo.

Sjekk Ergoprisprognosen nå!

Ergo (ERG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ergo (ERG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ERG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ergo (ERG)

Leter du etter hvordan du kjøperErgo? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ergo på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ERG til lokale valutaer

1 Ergo(ERG) til VND
21,328.3075
1 Ergo(ERG) til AUD
A$1.223855
1 Ergo(ERG) til GBP
0.59977
1 Ergo(ERG) til EUR
0.688925
1 Ergo(ERG) til USD
$0.8105
1 Ergo(ERG) til MYR
RM3.4041
1 Ergo(ERG) til TRY
33.514175
1 Ergo(ERG) til JPY
¥119.1435
1 Ergo(ERG) til ARS
ARS$1,195.42266
1 Ergo(ERG) til RUB
67.4336
1 Ergo(ERG) til INR
71.396945
1 Ergo(ERG) til IDR
Rp13,508.32793
1 Ergo(ERG) til KRW
1,131.97672
1 Ergo(ERG) til PHP
46.24713
1 Ergo(ERG) til EGP
￡E.39.03368
1 Ergo(ERG) til BRL
R$4.31186
1 Ergo(ERG) til CAD
C$1.110385
1 Ergo(ERG) til BDT
98.67027
1 Ergo(ERG) til NGN
1,211.50298
1 Ergo(ERG) til COP
$3,153.696025
1 Ergo(ERG) til ZAR
R.14.062175
1 Ergo(ERG) til UAH
33.48986
1 Ergo(ERG) til TZS
T.Sh.2,006.18202
1 Ergo(ERG) til VES
Bs132.1115
1 Ergo(ERG) til CLP
$774.0275
1 Ergo(ERG) til PKR
Rs230.05232
1 Ergo(ERG) til KZT
438.812805
1 Ergo(ERG) til THB
฿25.80632
1 Ergo(ERG) til TWD
NT$24.49331
1 Ergo(ERG) til AED
د.إ2.974535
1 Ergo(ERG) til CHF
Fr0.640295
1 Ergo(ERG) til HKD
HK$6.297585
1 Ergo(ERG) til AMD
֏310.17835
1 Ergo(ERG) til MAD
.د.م7.31071
1 Ergo(ERG) til MXN
$14.872675
1 Ergo(ERG) til SAR
ريال3.039375
1 Ergo(ERG) til ETB
Br116.363485
1 Ergo(ERG) til KES
KSh104.70039
1 Ergo(ERG) til JOD
د.أ0.5746445
1 Ergo(ERG) til PLN
2.93401
1 Ergo(ERG) til RON
лв3.493255
1 Ergo(ERG) til SEK
kr7.6187
1 Ergo(ERG) til BGN
лв1.34543
1 Ergo(ERG) til HUF
Ft269.353465
1 Ergo(ERG) til CZK
16.74493
1 Ergo(ERG) til KWD
د.ك0.2472025
1 Ergo(ERG) til ILS
2.698965
1 Ergo(ERG) til BOB
Bs5.600555
1 Ergo(ERG) til AZN
1.37785
1 Ergo(ERG) til TJS
SM7.58628
1 Ergo(ERG) til GEL
2.18835
1 Ergo(ERG) til AOA
Kz738.827485
1 Ergo(ERG) til BHD
.د.ب0.3055585
1 Ergo(ERG) til BMD
$0.8105
1 Ergo(ERG) til DKK
kr5.13857
1 Ergo(ERG) til HNL
L21.243205
1 Ergo(ERG) til MUR
36.74807
1 Ergo(ERG) til NAD
$14.062175
1 Ergo(ERG) til NOK
kr8.048265
1 Ergo(ERG) til NZD
$1.37785
1 Ergo(ERG) til PAB
B/.0.8105
1 Ergo(ERG) til PGK
K3.38789
1 Ergo(ERG) til QAR
ر.ق2.942115
1 Ergo(ERG) til RSD
дин.80.77443
1 Ergo(ERG) til UZS
soʻm10,006.165535
1 Ergo(ERG) til ALL
L66.83383
1 Ergo(ERG) til ANG
ƒ1.450795
1 Ergo(ERG) til AWG
ƒ1.4589
1 Ergo(ERG) til BBD
$1.621
1 Ergo(ERG) til BAM
KM1.34543
1 Ergo(ERG) til BIF
Fr2,419.3425
1 Ergo(ERG) til BND
$1.03744
1 Ergo(ERG) til BSD
$0.8105
1 Ergo(ERG) til JMD
$130.012305
1 Ergo(ERG) til KHR
3,255.01663
1 Ergo(ERG) til KMF
Fr338.789
1 Ergo(ERG) til LAK
17,619.564865
1 Ergo(ERG) til LKR
Rs245.16004
1 Ergo(ERG) til MDL
L13.37325
1 Ergo(ERG) til MGA
Ar3,586.276085
1 Ergo(ERG) til MOP
P6.492105
1 Ergo(ERG) til MVR
12.40065
1 Ergo(ERG) til MWK
MK1,407.117155
1 Ergo(ERG) til MZN
MT51.79095
1 Ergo(ERG) til NPR
Rs114.21566
1 Ergo(ERG) til PYG
5,788.591
1 Ergo(ERG) til RWF
Fr1,174.4145
1 Ergo(ERG) til SBD
$6.6461
1 Ergo(ERG) til SCR
12.33581
1 Ergo(ERG) til SRD
$30.871945
1 Ergo(ERG) til SVC
$7.091875
1 Ergo(ERG) til SZL
L14.062175
1 Ergo(ERG) til TMT
m2.83675
1 Ergo(ERG) til TND
د.ت2.358555
1 Ergo(ERG) til TTD
$5.487085
1 Ergo(ERG) til UGX
Sh2,843.234
1 Ergo(ERG) til XAF
Fr452.259
1 Ergo(ERG) til XCD
$2.18835
1 Ergo(ERG) til XOF
Fr452.259
1 Ergo(ERG) til XPF
Fr81.8605
1 Ergo(ERG) til BWP
P10.79586
1 Ergo(ERG) til BZD
$1.629105
1 Ergo(ERG) til CVE
$76.00869
1 Ergo(ERG) til DJF
Fr144.269
1 Ergo(ERG) til DOP
$50.26721
1 Ergo(ERG) til DZD
د.ج104.984065
1 Ergo(ERG) til FJD
$1.823625
1 Ergo(ERG) til GNF
Fr7,047.2975
1 Ergo(ERG) til GTQ
Q6.20843
1 Ergo(ERG) til GYD
$169.629545
1 Ergo(ERG) til ISK
kr98.0705

For en mer dyptgående forståelse av Ergo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ergo nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ergo

Hvor mye er Ergo (ERG) verdt i dag?
Live ERG prisen i USD er 0.8105 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ERG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ERG til USD er $ 0.8105. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ergo?
Markedsverdien for ERG er $ 66.43M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ERG?
Den sirkulerende forsyningen av ERG er 81.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forERG ?
ERG oppnådde en ATH-pris på 22.37470083618164 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ERG?
ERG så en ATL-pris på 0.109036761354 USD.
Hva er handelsvolumet til ERG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ERG er $ 100.99K USD.
Vil ERG gå høyere i år?
ERG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ERG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:04:36 (UTC+8)

Ergo (ERG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

