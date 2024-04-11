ENA

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

ENA

Rangering No.31

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.001%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)2.73%

Opplagsforsyning6,889,062,500

Maksimal forsyning15,000,000,000

Total forsyning15,000,000,000

Opplagsforsyning0.4592%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.5169718881109548,2024-04-11

Laveste pris0.19527090297328784,2024-09-06

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonEthena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

