Dogelon Mars (ELON) Informasjon In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Offisiell nettside: https://dogelonmars.com/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Kjøp ELON nå!

Dogelon Mars (ELON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dogelon Mars (ELON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.76M $ 54.76M $ 54.76M Total forsyning: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Sirkulerende forsyning: $ 549.65T $ 549.65T $ 549.65T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 99.62M $ 99.62M $ 99.62M All-time high: $ 0.00000188 $ 0.00000188 $ 0.00000188 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00000009962 $ 0.00000009962 $ 0.00000009962 Lær mer om Dogelon Mars (ELON) pris

Dogelon Mars (ELON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dogelon Mars (ELON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELONs tokenomics, kan du utforske ELON tokenets livepris!

Å analysere prishistorikken til ELON hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

Vil du vite hvor ELON kan være på vei? Vår ELON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

