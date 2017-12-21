ELF (ELF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ELF (ELF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ELF (ELF) Informasjon aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Offisiell nettside: http://aelf.com/ Teknisk dokument: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Blokkutforsker: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Kjøp ELF nå!

ELF (ELF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ELF (ELF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 151.52M $ 151.52M $ 151.52M Total forsyning: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Sirkulerende forsyning: $ 793.71M $ 793.71M $ 793.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 190.22M $ 190.22M $ 190.22M All-time high: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 All-Time Low: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Nåværende pris: $ 0.1909 $ 0.1909 $ 0.1909 Lær mer om ELF (ELF) pris

ELF (ELF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ELF (ELF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ELF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ELF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELFs tokenomics, kan du utforske ELF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ELF Interessert i å legge til ELF (ELF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ELF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ELF på MEXC nå!

ELF (ELF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ELF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ELF nå!

ELF prisforutsigelse Vil du vite hvor ELF kan være på vei? Vår ELF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ELF tokenets prisforutsigelse nå!

