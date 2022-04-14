ELYSIA (EL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ELYSIA (EL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ELYSIA (EL) Informasjon Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list 'real estate tokens' onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Offisiell nettside: https://elysia.land/ Teknisk dokument: https://docs.elysia.land/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16

ELYSIA (EL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ELYSIA (EL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.83M $ 21.83M $ 21.83M Total forsyning: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Sirkulerende forsyning: $ 4.90B $ 4.90B $ 4.90B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.17M $ 31.17M $ 31.17M All-time high: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 All-Time Low: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Nåværende pris: $ 0.004453 $ 0.004453 $ 0.004453

ELYSIA (EL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ELYSIA (EL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ELs tokenomics, kan du utforske EL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EL Interessert i å legge til ELYSIA (EL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe EL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

ELYSIA (EL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EL nå!

EL prisforutsigelse Vil du vite hvor EL kan være på vei? Vår EL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EL tokenets prisforutsigelse nå!

