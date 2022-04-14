Effect AI (EFFECT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Effect AI (EFFECT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Effect AI (EFFECT) Informasjon Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Offisiell nettside: https://effect.ai Teknisk dokument: https://docs.effect.ai/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Kjøp EFFECT nå!

Effect AI (EFFECT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Effect AI (EFFECT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M All-time high: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 All-Time Low: $ 0.005641672870291553 $ 0.005641672870291553 $ 0.005641672870291553 Nåværende pris: $ 0.005966 $ 0.005966 $ 0.005966 Lær mer om Effect AI (EFFECT) pris

Effect AI (EFFECT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Effect AI (EFFECT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet EFFECT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange EFFECT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår EFFECTs tokenomics, kan du utforske EFFECT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe EFFECT Interessert i å legge til Effect AI (EFFECT) i porteføljen din?

Effect AI (EFFECT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til EFFECT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for EFFECT nå!

EFFECT prisforutsigelse Vil du vite hvor EFFECT kan være på vei? Vår EFFECT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se EFFECT tokenets prisforutsigelse nå!

