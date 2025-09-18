Dagens Effect AI livepris er 0.006052 USD. Spor prisoppdateringer for EFFECT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EFFECT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Effect AI livepris er 0.006052 USD. Spor prisoppdateringer for EFFECT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk EFFECT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Effect AI Pris(EFFECT)

1 EFFECT til USD livepris:

$0.006052
-0.23%1D
USD
Effect AI (EFFECT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:29 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.005954
24 timer lav
$ 0.006102
24 timer høy

$ 0.005954
$ 0.006102
$ 0.1142674141320987
$ 0.005641672870291553
-0.04%

-0.22%

+1.62%

+1.62%

Effect AI (EFFECT) sanntidsprisen er $ 0.006052. I løpet av de siste 24 timene har EFFECT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.005954 og et toppnivå på $ 0.006102, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EFFECT er $ 0.1142674141320987, mens den rekordlave prisen er $ 0.005641672870291553.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EFFECT endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -0.22% over 24 timer og +1.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Effect AI (EFFECT) Markedsinformasjon

No.5254

$ 0.00
$ 7.32K
$ 3.15M
0.00
520,000,000
SOL

Nåværende markedsverdi på Effect AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 7.32K. Den sirkulerende forsyningen på EFFECT er 0.00, med en total tilgang på 520000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.15M.

Effect AI (EFFECT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Effect AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00001395-0.22%
30 dager$ -0.000116-1.89%
60 dager$ +0.000002+0.03%
90 dager$ +0.000225+3.86%
Effect AI Prisendring i dag

I dag registrerte EFFECT en endring på $ -0.00001395 (-0.22%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Effect AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000116 (-1.89%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Effect AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så EFFECT en endring på $ +0.000002 (+0.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Effect AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000225+3.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Effect AI (EFFECT)?

Sjekk ut Effect AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Effect AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk EFFECT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Effect AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Effect AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Effect AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Effect AI (EFFECT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Effect AI (EFFECT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Effect AI.

Sjekk Effect AIprisprognosen nå!

Effect AI (EFFECT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Effect AI (EFFECT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om EFFECT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Effect AI (EFFECT)

Leter du etter hvordan du kjøperEffect AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Effect AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

EFFECT til lokale valutaer

1 Effect AI(EFFECT) til VND
159.25838
1 Effect AI(EFFECT) til AUD
A$0.00913852
1 Effect AI(EFFECT) til GBP
0.00447848
1 Effect AI(EFFECT) til EUR
0.0051442
1 Effect AI(EFFECT) til USD
$0.006052
1 Effect AI(EFFECT) til MYR
RM0.0254184
1 Effect AI(EFFECT) til TRY
0.25037124
1 Effect AI(EFFECT) til JPY
¥0.889644
1 Effect AI(EFFECT) til ARS
ARS$8.92621584
1 Effect AI(EFFECT) til RUB
0.505342
1 Effect AI(EFFECT) til INR
0.53306016
1 Effect AI(EFFECT) til IDR
Rp100.86662632
1 Effect AI(EFFECT) til KRW
8.45246528
1 Effect AI(EFFECT) til PHP
0.34538764
1 Effect AI(EFFECT) til EGP
￡E.0.29146432
1 Effect AI(EFFECT) til BRL
R$0.03219664
1 Effect AI(EFFECT) til CAD
C$0.00829124
1 Effect AI(EFFECT) til BDT
0.73677048
1 Effect AI(EFFECT) til NGN
9.04628752
1 Effect AI(EFFECT) til COP
$23.640625
1 Effect AI(EFFECT) til ZAR
R.0.1050022
1 Effect AI(EFFECT) til UAH
0.25006864
1 Effect AI(EFFECT) til TZS
T.Sh.14.98015248
1 Effect AI(EFFECT) til VES
Bs0.986476
1 Effect AI(EFFECT) til CLP
$5.77966
1 Effect AI(EFFECT) til PKR
Rs1.71779968
1 Effect AI(EFFECT) til KZT
3.27661332
1 Effect AI(EFFECT) til THB
฿0.19269568
1 Effect AI(EFFECT) til TWD
NT$0.18295196
1 Effect AI(EFFECT) til AED
د.إ0.02221084
1 Effect AI(EFFECT) til CHF
Fr0.00478108
1 Effect AI(EFFECT) til HKD
HK$0.04702404
1 Effect AI(EFFECT) til AMD
֏2.3161004
1 Effect AI(EFFECT) til MAD
.د.م0.05458904
1 Effect AI(EFFECT) til MXN
$0.11123576
1 Effect AI(EFFECT) til SAR
ريال0.022695
1 Effect AI(EFFECT) til ETB
Br0.86888564
1 Effect AI(EFFECT) til KES
KSh0.78179736
1 Effect AI(EFFECT) til JOD
د.أ0.004290868
1 Effect AI(EFFECT) til PLN
0.02190824
1 Effect AI(EFFECT) til RON
лв0.02608412
1 Effect AI(EFFECT) til SEK
kr0.0568888
1 Effect AI(EFFECT) til BGN
лв0.01004632
1 Effect AI(EFFECT) til HUF
Ft2.01126116
1 Effect AI(EFFECT) til CZK
0.12503432
1 Effect AI(EFFECT) til KWD
د.ك0.00184586
1 Effect AI(EFFECT) til ILS
0.02015316
1 Effect AI(EFFECT) til BOB
Bs0.04181932
1 Effect AI(EFFECT) til AZN
0.0102884
1 Effect AI(EFFECT) til TJS
SM0.05664672
1 Effect AI(EFFECT) til GEL
0.0163404
1 Effect AI(EFFECT) til AOA
Kz5.51682164
1 Effect AI(EFFECT) til BHD
.د.ب0.002281604
1 Effect AI(EFFECT) til BMD
$0.006052
1 Effect AI(EFFECT) til DKK
kr0.0384302
1 Effect AI(EFFECT) til HNL
L0.15862292
1 Effect AI(EFFECT) til MUR
0.27439768
1 Effect AI(EFFECT) til NAD
$0.1050022
1 Effect AI(EFFECT) til NOK
kr0.06015688
1 Effect AI(EFFECT) til NZD
$0.0102884
1 Effect AI(EFFECT) til PAB
B/.0.006052
1 Effect AI(EFFECT) til PGK
K0.02529736
1 Effect AI(EFFECT) til QAR
ر.ق0.02196876
1 Effect AI(EFFECT) til RSD
дин.0.6033844
1 Effect AI(EFFECT) til UZS
soʻm74.71599484
1 Effect AI(EFFECT) til ALL
L0.49904792
1 Effect AI(EFFECT) til ANG
ƒ0.01083308
1 Effect AI(EFFECT) til AWG
ƒ0.0108936
1 Effect AI(EFFECT) til BBD
$0.012104
1 Effect AI(EFFECT) til BAM
KM0.01004632
1 Effect AI(EFFECT) til BIF
Fr18.06522
1 Effect AI(EFFECT) til BND
$0.00774656
1 Effect AI(EFFECT) til BSD
$0.006052
1 Effect AI(EFFECT) til JMD
$0.97080132
1 Effect AI(EFFECT) til KHR
24.30519512
1 Effect AI(EFFECT) til KMF
Fr2.529736
1 Effect AI(EFFECT) til LAK
131.56521476
1 Effect AI(EFFECT) til LKR
Rs1.83060896
1 Effect AI(EFFECT) til MDL
L0.099858
1 Effect AI(EFFECT) til MGA
Ar26.77870804
1 Effect AI(EFFECT) til MOP
P0.04847652
1 Effect AI(EFFECT) til MVR
0.0925956
1 Effect AI(EFFECT) til MWK
MK10.50693772
1 Effect AI(EFFECT) til MZN
MT0.3867228
1 Effect AI(EFFECT) til NPR
Rs0.85284784
1 Effect AI(EFFECT) til PYG
43.223384
1 Effect AI(EFFECT) til RWF
Fr8.769348
1 Effect AI(EFFECT) til SBD
$0.0496264
1 Effect AI(EFFECT) til SCR
0.09211144
1 Effect AI(EFFECT) til SRD
$0.23052068
1 Effect AI(EFFECT) til SVC
$0.052955
1 Effect AI(EFFECT) til SZL
L0.1050022
1 Effect AI(EFFECT) til TMT
m0.021182
1 Effect AI(EFFECT) til TND
د.ت0.01761132
1 Effect AI(EFFECT) til TTD
$0.04097204
1 Effect AI(EFFECT) til UGX
Sh21.230416
1 Effect AI(EFFECT) til XAF
Fr3.377016
1 Effect AI(EFFECT) til XCD
$0.0163404
1 Effect AI(EFFECT) til XOF
Fr3.377016
1 Effect AI(EFFECT) til XPF
Fr0.611252
1 Effect AI(EFFECT) til BWP
P0.08061264
1 Effect AI(EFFECT) til BZD
$0.01216452
1 Effect AI(EFFECT) til CVE
$0.56755656
1 Effect AI(EFFECT) til DJF
Fr1.077256
1 Effect AI(EFFECT) til DOP
$0.37534504
1 Effect AI(EFFECT) til DZD
د.ج0.78421816
1 Effect AI(EFFECT) til FJD
$0.013617
1 Effect AI(EFFECT) til GNF
Fr52.62214
1 Effect AI(EFFECT) til GTQ
Q0.04635832
1 Effect AI(EFFECT) til GYD
$1.26662308
1 Effect AI(EFFECT) til ISK
kr0.732292

Effect AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Effect AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Effect AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Effect AI

Hvor mye er Effect AI (EFFECT) verdt i dag?
Live EFFECT prisen i USD er 0.006052 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende EFFECT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på EFFECT til USD er $ 0.006052. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Effect AI?
Markedsverdien for EFFECT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av EFFECT?
Den sirkulerende forsyningen av EFFECT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forEFFECT ?
EFFECT oppnådde en ATH-pris på 0.1142674141320987 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på EFFECT?
EFFECT så en ATL-pris på 0.005641672870291553 USD.
Hva er handelsvolumet til EFFECT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for EFFECT er $ 7.32K USD.
Vil EFFECT gå høyere i år?
EFFECT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut EFFECT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:15:29 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

