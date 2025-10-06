Edwin pris i dag

Sanntids Edwin (EDWIN) pris i dag er $ 0.00073, med en 10.10% endring de siste 24 timene. Nåværende EDWIN til USD konverteringssats er $ 0.00073 per EDWIN.

Edwin rangerer for tiden som #2236 etter markedsverdi på $ 730.00K, med en sirkulerende forsyning på 1.00B EDWIN. I løpet av de siste 24 timene EDWIN har den blitt handlet mellom $ 0.000652(laveste) og $ 0.0008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01385086645919871, mens tidenes laveste notering var $ 0.000137537924593378.

Kortsiktig har EDWIN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -6.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 32.69K.

Edwin (EDWIN) Markedsinformasjon

Rangering No.2236 Markedsverdi $ 730.00K$ 730.00K $ 730.00K Volum (24 timer) $ 32.69K$ 32.69K $ 32.69K Fullt utvannet markedsverdi $ 730.00K$ 730.00K $ 730.00K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

