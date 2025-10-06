Echo pris i dag

Sanntids Echo (ECHO) pris i dag er $ 0.01351, med en 0.29% endring de siste 24 timene. Nåværende ECHO til USD konverteringssats er $ 0.01351 per ECHO.

Echo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ECHO. I løpet av de siste 24 timene ECHO har den blitt handlet mellom $ 0.01332(laveste) og $ 0.01364 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ECHO beveget seg +0.14% i løpet av den siste timen og -32.32% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.96K.

Echo (ECHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.96K$ 54.96K $ 54.96K Fullt utvannet markedsverdi $ 13.51M$ 13.51M $ 13.51M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede APTOS

Nåværende markedsverdi på Echo er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.96K. Den sirkulerende forsyningen på ECHO er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.51M.