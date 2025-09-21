Dusk Network (DUSK)-prisforutsigelse (USD)

Få Dusk Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DUSK vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DUSK

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Dusk Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0632 $0.0632 $0.0632 -0.84% USD Faktisk Prediksjon Dusk Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Dusk Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.0632 i 2025. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Dusk Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.066360 i 2026. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUSK for 2027 $ 0.069678 med en 10.25% vekstrate. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUSK for 2028 $ 0.073161 med en 15.76% vekstrate. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUSK for 2029 $ 0.076819 med en 21.55% vekstrate. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUSK for 2030 $ 0.080660 med en 27.63% vekstrate. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dusk Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.131388. Dusk Network (DUSK) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dusk Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.214017. År Pris Vekst 2025 $ 0.0632 0.00%

2026 $ 0.066360 5.00%

2027 $ 0.069678 10.25%

2028 $ 0.073161 15.76%

2029 $ 0.076819 21.55%

2030 $ 0.080660 27.63%

2031 $ 0.084694 34.01%

2032 $ 0.088928 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.093375 47.75%

2034 $ 0.098043 55.13%

2035 $ 0.102946 62.89%

2036 $ 0.108093 71.03%

2037 $ 0.113498 79.59%

2038 $ 0.119173 88.56%

2039 $ 0.125131 97.99%

2040 $ 0.131388 107.89% Vis mer Kortsiktig Dusk Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.0632 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.063208 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.063260 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.063459 0.41% Dusk Network (DUSK) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DUSK September 21, 2025(I dag) er $0.0632 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Dusk Network (DUSK) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DUSK, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.063208 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Dusk Network (DUSK) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DUSK, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.063260 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Dusk Network (DUSK) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DUSK $0.063459 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Dusk Network prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0632$ 0.0632 $ 0.0632 Prisendring (24 t) -0.84% Markedsverdi $ 30.70M$ 30.70M $ 30.70M Opplagsforsyning 485.70M 485.70M 485.70M Volum (24 timer) $ 338.95K$ 338.95K $ 338.95K Volum (24 timer) -- Den siste DUSK-prisen er $ 0.0632. Den har en 24-timers endring på -0.84%, med et 24-timers handelsvolum på $ 338.95K. Videre har DUSK en sirkulerende forsyning på 485.70M og total markedsverdi på $ 30.70M. Se DUSK livepris

Hvordan kjøpe Dusk Network (DUSK) Prøver du å kjøpe DUSK? Du kan nå kjøpe DUSK via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Dusk Network og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper DUSK nå

Dusk Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Dusk Network direktepris, er gjeldende pris for Dusk Network 0.0632USD. Den sirkulerende forsyningen av Dusk Network(DUSK) er 0.00 DUSK , som gir den en markedsverdi på $30.70M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.001040 $ 0.06427 $ 0.06174

7 dager -0.09% $ -0.006459 $ 0.06968 $ 0.06139

30 dager -0.02% $ -0.001439 $ 0.0722 $ 0.05982 24-timers ytelse De siste 24 timene har Dusk Network vist en prisbevegelse på $0.001040 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Dusk Network handlet på en topp på $0.06968 og en bunn på $0.06139 . Det så en prisendring på -0.09% . Denne nylige trenden viser potensialet til DUSK for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Dusk Network opplevd en -0.02% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.001439 av dens verdi. Dette indikerer at DUSK kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Dusk Network prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DUSK prishistorikk

Hvordan fungerer Dusk Network (DUSK) prisforutsigelsesmodul? Dusk Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DUSK basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Dusk Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DUSK, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Dusk Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DUSK. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DUSK for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Dusk Network.

Hvorfor er DUSK-prisforutsigelse viktig?

DUSK-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DUSK nå? I følge dine forutsigelser vil DUSK oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DUSK neste måned? I følge Dusk Network (DUSK)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DUSK-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DUSK koste i 2026? Prisen på 1 Dusk Network (DUSK) i dag er $0.0632 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DUSK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DUSK i 2027? Dusk Network (DUSK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DUSK innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DUSK i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Dusk Network (DUSK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DUSK i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Dusk Network (DUSK) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DUSK koste i 2030? Prisen på 1 Dusk Network (DUSK) i dag er $0.0632 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DUSK øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DUSK i 2040? Dusk Network (DUSK) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DUSK innen 2040. Registrer deg nå