DebtReliefBot (DRB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DebtReliefBot (DRB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DebtReliefBot (DRB) Informasjon The first memecoin supported by grok on the Base chain. Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x3ec2156D4c0A9CBdAB4a016633b7BcF6a8d68Ea2 Kjøp DRB nå!

DebtReliefBot (DRB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DebtReliefBot (DRB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): -- -- -- All-time high: $ 0.00045201 $ 0.00045201 $ 0.00045201 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.00005537 $ 0.00005537 $ 0.00005537 Lær mer om DebtReliefBot (DRB) pris

DebtReliefBot (DRB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DebtReliefBot (DRB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRBs tokenomics, kan du utforske DRB tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DRB Interessert i å legge til DebtReliefBot (DRB) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DRB, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DRB på MEXC nå!

DebtReliefBot (DRB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DRB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DRB nå!

DRB prisforutsigelse Vil du vite hvor DRB kan være på vei? Vår DRB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DRB tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!