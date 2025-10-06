DPENGU pris i dag

Sanntids DPENGU (DPENGU) pris i dag er $ 0.003412, med en 3.42% endring de siste 24 timene. Nåværende DPENGU til USD konverteringssats er $ 0.003412 per DPENGU.

DPENGU rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- DPENGU. I løpet av de siste 24 timene DPENGU har den blitt handlet mellom $ 0.003288(laveste) og $ 0.00344 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har DPENGU beveget seg -0.30% i løpet av den siste timen og -9.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 29.86K.

DPENGU (DPENGU) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 29.86K$ 29.86K $ 29.86K Fullt utvannet markedsverdi $ 6.82M$ 6.82M $ 6.82M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Offentlig blokkjede TONCOIN

