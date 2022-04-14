Dolomite (DOLO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dolomite (DOLO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dolomite (DOLO) Informasjon Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments. Offisiell nettside: https://dolomite.io/ Teknisk dokument: https://docs.dolomite.io Blokkutforsker: https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654 Kjøp DOLO nå!

Dolomite (DOLO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dolomite (DOLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 66.39M $ 66.39M $ 66.39M Total forsyning: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Sirkulerende forsyning: $ 441.62M $ 441.62M $ 441.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 150.34M $ 150.34M $ 150.34M All-time high: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 All-Time Low: $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 $ 0.029056452455781562 Nåværende pris: $ 0.15034 $ 0.15034 $ 0.15034 Lær mer om Dolomite (DOLO) pris

Dolomite (DOLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dolomite (DOLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DOLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DOLO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DOLOs tokenomics, kan du utforske DOLO tokenets livepris!

