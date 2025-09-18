Dagens DODO livepris er 0.04625 USD. Spor prisoppdateringer for DODO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DODO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DODO livepris er 0.04625 USD. Spor prisoppdateringer for DODO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DODO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DODO Pris(DODO)

1 DODO til USD livepris:

$0.04625
$0.04625$0.04625
-0.38%1D
USD
DODO (DODO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:44:29 (UTC+8)

DODO (DODO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04577
$ 0.04577$ 0.04577
24 timer lav
$ 0.04938
$ 0.04938$ 0.04938
24 timer høy

$ 0.04577
$ 0.04577$ 0.04577

$ 0.04938
$ 0.04938$ 0.04938

$ 8.51245353
$ 8.51245353$ 8.51245353

$ 0.031905607879859216
$ 0.031905607879859216$ 0.031905607879859216

-0.09%

-0.38%

-6.57%

-6.57%

DODO (DODO) sanntidsprisen er $ 0.04625. I løpet av de siste 24 timene har DODO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04577 og et toppnivå på $ 0.04938, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DODO er $ 8.51245353, mens den rekordlave prisen er $ 0.031905607879859216.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DODO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -6.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DODO (DODO) Markedsinformasjon

No.728

$ 33.56M
$ 33.56M$ 33.56M

$ 309.79K
$ 309.79K$ 309.79K

$ 46.25M
$ 46.25M$ 46.25M

725.70M
725.70M 725.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Nåværende markedsverdi på DODO er $ 33.56M, med et 24-timers handelsvolum på $ 309.79K. Den sirkulerende forsyningen på DODO er 725.70M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.25M.

DODO (DODO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene DODO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001764-0.38%
30 dager$ +0.00072+1.58%
60 dager$ -0.00392-7.82%
90 dager$ +0.00936+25.37%
DODO Prisendring i dag

I dag registrerte DODO en endring på $ -0.0001764 (-0.38%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

DODO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00072 (+1.58%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

DODO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DODO en endring på $ -0.00392 (-7.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

DODO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00936+25.37% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for DODO (DODO)?

Sjekk ut DODO Prishistorikk-siden nå.

Hva er DODO (DODO)

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

DODO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere DODO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DODO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om DODO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din DODO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

DODO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DODO (DODO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DODO (DODO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DODO.

Sjekk DODOprisprognosen nå!

DODO (DODO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DODO (DODO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DODO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DODO (DODO)

Leter du etter hvordan du kjøperDODO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DODO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DODO til lokale valutaer

1 DODO(DODO) til VND
1,217.06875
1 DODO(DODO) til AUD
A$0.0698375
1 DODO(DODO) til GBP
0.034225
1 DODO(DODO) til EUR
0.0393125
1 DODO(DODO) til USD
$0.04625
1 DODO(DODO) til MYR
RM0.19425
1 DODO(DODO) til TRY
1.913825
1 DODO(DODO) til JPY
¥6.79875
1 DODO(DODO) til ARS
ARS$68.21505
1 DODO(DODO) til RUB
3.8614125
1 DODO(DODO) til INR
4.0741625
1 DODO(DODO) til IDR
Rp770.833025
1 DODO(DODO) til KRW
64.5946
1 DODO(DODO) til PHP
2.639025
1 DODO(DODO) til EGP
￡E.2.2278625
1 DODO(DODO) til BRL
R$0.24605
1 DODO(DODO) til CAD
C$0.0633625
1 DODO(DODO) til BDT
5.630475
1 DODO(DODO) til NGN
69.13265
1 DODO(DODO) til COP
$180.6640625
1 DODO(DODO) til ZAR
R.0.80105
1 DODO(DODO) til UAH
1.91105
1 DODO(DODO) til TZS
T.Sh.114.47985
1 DODO(DODO) til VES
Bs7.53875
1 DODO(DODO) til CLP
$44.16875
1 DODO(DODO) til PKR
Rs13.1276
1 DODO(DODO) til KZT
25.0402125
1 DODO(DODO) til THB
฿1.47075
1 DODO(DODO) til TWD
NT$1.3981375
1 DODO(DODO) til AED
د.إ0.1697375
1 DODO(DODO) til CHF
Fr0.0365375
1 DODO(DODO) til HKD
HK$0.3593625
1 DODO(DODO) til AMD
֏17.699875
1 DODO(DODO) til MAD
.د.م0.417175
1 DODO(DODO) til MXN
$0.8505375
1 DODO(DODO) til SAR
ريال0.1734375
1 DODO(DODO) til ETB
Br6.6401125
1 DODO(DODO) til KES
KSh5.974575
1 DODO(DODO) til JOD
د.أ0.03279125
1 DODO(DODO) til PLN
0.167425
1 DODO(DODO) til RON
лв0.1993375
1 DODO(DODO) til SEK
kr0.4352125
1 DODO(DODO) til BGN
лв0.076775
1 DODO(DODO) til HUF
Ft15.3702625
1 DODO(DODO) til CZK
0.9559875
1 DODO(DODO) til KWD
د.ك0.01410625
1 DODO(DODO) til ILS
0.1540125
1 DODO(DODO) til BOB
Bs0.3195875
1 DODO(DODO) til AZN
0.078625
1 DODO(DODO) til TJS
SM0.4329
1 DODO(DODO) til GEL
0.124875
1 DODO(DODO) til AOA
Kz42.1601125
1 DODO(DODO) til BHD
.د.ب0.01743625
1 DODO(DODO) til BMD
$0.04625
1 DODO(DODO) til DKK
kr0.2936875
1 DODO(DODO) til HNL
L1.2122125
1 DODO(DODO) til MUR
2.096975
1 DODO(DODO) til NAD
$0.8024375
1 DODO(DODO) til NOK
kr0.459725
1 DODO(DODO) til NZD
$0.078625
1 DODO(DODO) til PAB
B/.0.04625
1 DODO(DODO) til PGK
K0.193325
1 DODO(DODO) til QAR
ر.ق0.1678875
1 DODO(DODO) til RSD
дин.4.61205
1 DODO(DODO) til UZS
soʻm570.9872375
1 DODO(DODO) til ALL
L3.813775
1 DODO(DODO) til ANG
ƒ0.0827875
1 DODO(DODO) til AWG
ƒ0.08325
1 DODO(DODO) til BBD
$0.0925
1 DODO(DODO) til BAM
KM0.076775
1 DODO(DODO) til BIF
Fr138.05625
1 DODO(DODO) til BND
$0.0592
1 DODO(DODO) til BSD
$0.04625
1 DODO(DODO) til JMD
$7.4189625
1 DODO(DODO) til KHR
185.742775
1 DODO(DODO) til KMF
Fr19.3325
1 DODO(DODO) til LAK
1,005.4347625
1 DODO(DODO) til LKR
Rs13.9897
1 DODO(DODO) til MDL
L0.763125
1 DODO(DODO) til MGA
Ar204.6456125
1 DODO(DODO) til MOP
P0.3704625
1 DODO(DODO) til MVR
0.707625
1 DODO(DODO) til MWK
MK80.2950875
1 DODO(DODO) til MZN
MT2.955375
1 DODO(DODO) til NPR
Rs6.51755
1 DODO(DODO) til PYG
330.3175
1 DODO(DODO) til RWF
Fr67.01625
1 DODO(DODO) til SBD
$0.37925
1 DODO(DODO) til SCR
0.6627625
1 DODO(DODO) til SRD
$1.7616625
1 DODO(DODO) til SVC
$0.4046875
1 DODO(DODO) til SZL
L0.8024375
1 DODO(DODO) til TMT
m0.161875
1 DODO(DODO) til TND
د.ت0.1345875
1 DODO(DODO) til TTD
$0.3131125
1 DODO(DODO) til UGX
Sh162.245
1 DODO(DODO) til XAF
Fr25.8075
1 DODO(DODO) til XCD
$0.124875
1 DODO(DODO) til XOF
Fr25.8075
1 DODO(DODO) til XPF
Fr4.67125
1 DODO(DODO) til BWP
P0.61605
1 DODO(DODO) til BZD
$0.0929625
1 DODO(DODO) til CVE
$4.337325
1 DODO(DODO) til DJF
Fr8.18625
1 DODO(DODO) til DOP
$2.868425
1 DODO(DODO) til DZD
د.ج5.9916875
1 DODO(DODO) til FJD
$0.1040625
1 DODO(DODO) til GNF
Fr402.14375
1 DODO(DODO) til GTQ
Q0.354275
1 DODO(DODO) til GYD
$9.6796625
1 DODO(DODO) til ISK
kr5.59625

DODO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DODO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell DODO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om DODO

Hvor mye er DODO (DODO) verdt i dag?
Live DODO prisen i USD er 0.04625 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DODO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DODO til USD er $ 0.04625. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DODO?
Markedsverdien for DODO er $ 33.56M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DODO?
Den sirkulerende forsyningen av DODO er 725.70M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDODO ?
DODO oppnådde en ATH-pris på 8.51245353 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DODO?
DODO så en ATL-pris på 0.031905607879859216 USD.
Hva er handelsvolumet til DODO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DODO er $ 309.79K USD.
Vil DODO gå høyere i år?
DODO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DODO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:44:29 (UTC+8)

