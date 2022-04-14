DODO (DODO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DODO (DODO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DODO (DODO) Informasjon DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets. Offisiell nettside: https://dodoex.io/ Teknisk dokument: https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd Kjøp DODO nå!

DODO (DODO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DODO (DODO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.30M $ 34.30M $ 34.30M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 725.70M $ 725.70M $ 725.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.26M $ 47.26M $ 47.26M All-time high: $ 8.53 $ 8.53 $ 8.53 All-Time Low: $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 $ 0.031905607879859216 Nåværende pris: $ 0.04726 $ 0.04726 $ 0.04726 Lær mer om DODO (DODO) pris

DODO (DODO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DODO (DODO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DODO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DODO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DODOs tokenomics, kan du utforske DODO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DODO Interessert i å legge til DODO (DODO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DODO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DODO på MEXC nå!

DODO (DODO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DODO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DODO nå!

DODO prisforutsigelse Vil du vite hvor DODO kan være på vei? Vår DODO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DODO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!