Dynex (DNX) Informasjon Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing. Offisiell nettside: https://dynexcoin.org/ Teknisk dokument: https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers Blokkutforsker: https://blockexplorer.dynexcoin.org/ Kjøp DNX nå!

Dynex (DNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dynex (DNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.09M $ 4.09M $ 4.09M Total forsyning: $ 104.68M $ 104.68M $ 104.68M Sirkulerende forsyning: $ 104.68M $ 104.68M $ 104.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M All-time high: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 All-Time Low: $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 $ 0.023577616456842587 Nåværende pris: $ 0.03907 $ 0.03907 $ 0.03907 Lær mer om Dynex (DNX) pris

Dynex (DNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dynex (DNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DNXs tokenomics, kan du utforske DNX tokenets livepris!

Dynex (DNX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DNX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DNX nå!

DNX prisforutsigelse Vil du vite hvor DNX kan være på vei? Vår DNX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DNX tokenets prisforutsigelse nå!

