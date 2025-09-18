Dagens Dynex livepris er 0.04156 USD. Spor prisoppdateringer for DNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dynex livepris er 0.04156 USD. Spor prisoppdateringer for DNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dynex (DNX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:28:29 (UTC+8)

Dynex (DNX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Dynex (DNX) sanntidsprisen er $ 0.04156. I løpet av de siste 24 timene har DNX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0405 og et toppnivå på $ 0.04625, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DNX er $ 1.3643865798324275, mens den rekordlave prisen er $ 0.023577616456842587.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DNX endret seg med -0.17% i løpet av den siste timen, +0.82% over 24 timer og -15.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dynex (DNX) Markedsinformasjon

No.1500

DNX

Nåværende markedsverdi på Dynex er $ 4.35M, med et 24-timers handelsvolum på $ 124.83K. Den sirkulerende forsyningen på DNX er 104.65M, med en total tilgang på 104647367.11003524. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.57M.

Dynex (DNX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dynex for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000338+0.82%
30 dager$ -0.00827-16.60%
60 dager$ +0.00446+12.02%
90 dager$ +0.00635+18.03%
Dynex Prisendring i dag

I dag registrerte DNX en endring på $ +0.000338 (+0.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dynex 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00827 (-16.60%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dynex 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DNX en endring på $ +0.00446 (+12.02%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dynex 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00635+18.03% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dynex (DNX)?

Sjekk ut Dynex Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Dynex er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dynex investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DNX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dynex på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dynex kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dynex Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dynex (DNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dynex (DNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dynex.

Sjekk Dynexprisprognosen nå!

Dynex (DNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dynex (DNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dynex (DNX)

Leter du etter hvordan du kjøperDynex? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dynex på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DNX til lokale valutaer

Dynex Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dynex, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Dynex nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dynex

Hvor mye er Dynex (DNX) verdt i dag?
Live DNX prisen i USD er 0.04156 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DNX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DNX til USD er $ 0.04156. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dynex?
Markedsverdien for DNX er $ 4.35M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DNX?
Den sirkulerende forsyningen av DNX er 104.65M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDNX ?
DNX oppnådde en ATH-pris på 1.3643865798324275 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DNX?
DNX så en ATL-pris på 0.023577616456842587 USD.
Hva er handelsvolumet til DNX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DNX er $ 124.83K USD.
Vil DNX gå høyere i år?
DNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DNX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Dynex (DNX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

