Dagens Dream Machine Token livepris er 6.507 USD. Spor prisoppdateringer for DMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DMT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dream Machine Token Logo

Dream Machine Token Pris(DMT)

1 DMT til USD livepris:

$6.507
$6.507
+2.53%1D
USD
Dream Machine Token (DMT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:13:13 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 6.308
$ 6.308
24 timer lav
$ 6.98
$ 6.98
24 timer høy

$ 6.308
$ 6.308

$ 6.98
$ 6.98

$ 182.97081854858675
$ 182.97081854858675

$ 0.01796638627090176
$ 0.01796638627090176

+1.64%

+2.53%

-25.31%

-25.31%

Dream Machine Token (DMT) sanntidsprisen er $ 6.507. I løpet av de siste 24 timene har DMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.308 og et toppnivå på $ 6.98, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DMT er $ 182.97081854858675, mens den rekordlave prisen er $ 0.01796638627090176.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DMT endret seg med +1.64% i løpet av den siste timen, +2.53% over 24 timer og -25.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dream Machine Token (DMT) Markedsinformasjon

No.4348

$ 0.00
$ 0.00

$ 56.86K
$ 56.86K

$ 6.51M
$ 6.51M

0.00
0.00

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

0.00%

ARB

Nåværende markedsverdi på Dream Machine Token er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.86K. Den sirkulerende forsyningen på DMT er 0.00, med en total tilgang på 1000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.51M.

Dream Machine Token (DMT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dream Machine Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.16056+2.53%
30 dager$ -4.859-42.76%
60 dager$ -6.937-51.60%
90 dager$ +1.28+24.48%
Dream Machine Token Prisendring i dag

I dag registrerte DMT en endring på $ +0.16056 (+2.53%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dream Machine Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -4.859 (-42.76%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dream Machine Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DMT en endring på $ -6.937 (-51.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dream Machine Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +1.28+24.48% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dream Machine Token (DMT)?

Sjekk ut Dream Machine Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dream Machine Token (DMT)

DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT.

Dream Machine Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dream Machine Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DMT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dream Machine Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dream Machine Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dream Machine Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dream Machine Token (DMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dream Machine Token (DMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dream Machine Token.

Sjekk Dream Machine Tokenprisprognosen nå!

Dream Machine Token (DMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dream Machine Token (DMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dream Machine Token (DMT)

Leter du etter hvordan du kjøperDream Machine Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dream Machine Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DMT til lokale valutaer

1 Dream Machine Token(DMT) til VND
171,231.705
1 Dream Machine Token(DMT) til AUD
A$9.82557
1 Dream Machine Token(DMT) til GBP
4.81518
1 Dream Machine Token(DMT) til EUR
5.53095
1 Dream Machine Token(DMT) til USD
$6.507
1 Dream Machine Token(DMT) til MYR
RM27.3294
1 Dream Machine Token(DMT) til TRY
269.19459
1 Dream Machine Token(DMT) til JPY
¥956.529
1 Dream Machine Token(DMT) til ARS
ARS$9,597.30444
1 Dream Machine Token(DMT) til RUB
543.3345
1 Dream Machine Token(DMT) til INR
573.13656
1 Dream Machine Token(DMT) til IDR
Rp108,449.95662
1 Dream Machine Token(DMT) til KRW
9,087.93648
1 Dream Machine Token(DMT) til PHP
371.35449
1 Dream Machine Token(DMT) til EGP
￡E.313.37712
1 Dream Machine Token(DMT) til BRL
R$34.61724
1 Dream Machine Token(DMT) til CAD
C$8.91459
1 Dream Machine Token(DMT) til BDT
792.16218
1 Dream Machine Token(DMT) til NGN
9,726.40332
1 Dream Machine Token(DMT) til COP
$25,417.96875
1 Dream Machine Token(DMT) til ZAR
R.112.89645
1 Dream Machine Token(DMT) til UAH
268.86924
1 Dream Machine Token(DMT) til TZS
T.Sh.16,106.38668
1 Dream Machine Token(DMT) til VES
Bs1,060.641
1 Dream Machine Token(DMT) til CLP
$6,214.185
1 Dream Machine Token(DMT) til PKR
Rs1,846.94688
1 Dream Machine Token(DMT) til KZT
3,522.95487
1 Dream Machine Token(DMT) til THB
฿207.18288
1 Dream Machine Token(DMT) til TWD
NT$196.70661
1 Dream Machine Token(DMT) til AED
د.إ23.88069
1 Dream Machine Token(DMT) til CHF
Fr5.14053
1 Dream Machine Token(DMT) til HKD
HK$50.55939
1 Dream Machine Token(DMT) til AMD
֏2,490.2289
1 Dream Machine Token(DMT) til MAD
.د.م58.69314
1 Dream Machine Token(DMT) til MXN
$119.59866
1 Dream Machine Token(DMT) til SAR
ريال24.40125
1 Dream Machine Token(DMT) til ETB
Br934.20999
1 Dream Machine Token(DMT) til KES
KSh840.57426
1 Dream Machine Token(DMT) til JOD
د.أ4.613463
1 Dream Machine Token(DMT) til PLN
23.55534
1 Dream Machine Token(DMT) til RON
лв28.04517
1 Dream Machine Token(DMT) til SEK
kr61.1658
1 Dream Machine Token(DMT) til BGN
лв10.80162
1 Dream Machine Token(DMT) til HUF
Ft2,162.47131
1 Dream Machine Token(DMT) til CZK
134.43462
1 Dream Machine Token(DMT) til KWD
د.ك1.984635
1 Dream Machine Token(DMT) til ILS
21.66831
1 Dream Machine Token(DMT) til BOB
Bs44.96337
1 Dream Machine Token(DMT) til AZN
11.0619
1 Dream Machine Token(DMT) til TJS
SM60.90552
1 Dream Machine Token(DMT) til GEL
17.5689
1 Dream Machine Token(DMT) til AOA
Kz5,931.58599
1 Dream Machine Token(DMT) til BHD
.د.ب2.453139
1 Dream Machine Token(DMT) til BMD
$6.507
1 Dream Machine Token(DMT) til DKK
kr41.31945
1 Dream Machine Token(DMT) til HNL
L170.54847
1 Dream Machine Token(DMT) til MUR
295.02738
1 Dream Machine Token(DMT) til NAD
$112.89645
1 Dream Machine Token(DMT) til NOK
kr64.67958
1 Dream Machine Token(DMT) til NZD
$11.0619
1 Dream Machine Token(DMT) til PAB
B/.6.507
1 Dream Machine Token(DMT) til PGK
K27.19926
1 Dream Machine Token(DMT) til QAR
ر.ق23.62041
1 Dream Machine Token(DMT) til RSD
дин.648.7479
1 Dream Machine Token(DMT) til UZS
soʻm80,333.27469
1 Dream Machine Token(DMT) til ALL
L536.56722
1 Dream Machine Token(DMT) til ANG
ƒ11.64753
1 Dream Machine Token(DMT) til AWG
ƒ11.7126
1 Dream Machine Token(DMT) til BBD
$13.014
1 Dream Machine Token(DMT) til BAM
KM10.80162
1 Dream Machine Token(DMT) til BIF
Fr19,423.395
1 Dream Machine Token(DMT) til BND
$8.32896
1 Dream Machine Token(DMT) til BSD
$6.507
1 Dream Machine Token(DMT) til JMD
$1,043.78787
1 Dream Machine Token(DMT) til KHR
26,132.50242
1 Dream Machine Token(DMT) til KMF
Fr2,719.926
1 Dream Machine Token(DMT) til LAK
141,456.51891
1 Dream Machine Token(DMT) til LKR
Rs1,968.23736
1 Dream Machine Token(DMT) til MDL
L107.3655
1 Dream Machine Token(DMT) til MGA
Ar28,791.97839
1 Dream Machine Token(DMT) til MOP
P52.12107
1 Dream Machine Token(DMT) til MVR
99.5571
1 Dream Machine Token(DMT) til MWK
MK11,296.86777
1 Dream Machine Token(DMT) til MZN
MT415.7973
1 Dream Machine Token(DMT) til NPR
Rs916.96644
1 Dream Machine Token(DMT) til PYG
46,472.994
1 Dream Machine Token(DMT) til RWF
Fr9,428.643
1 Dream Machine Token(DMT) til SBD
$53.3574
1 Dream Machine Token(DMT) til SCR
99.03654
1 Dream Machine Token(DMT) til SRD
$247.85163
1 Dream Machine Token(DMT) til SVC
$56.93625
1 Dream Machine Token(DMT) til SZL
L112.89645
1 Dream Machine Token(DMT) til TMT
m22.7745
1 Dream Machine Token(DMT) til TND
د.ت18.93537
1 Dream Machine Token(DMT) til TTD
$44.05239
1 Dream Machine Token(DMT) til UGX
Sh22,826.556
1 Dream Machine Token(DMT) til XAF
Fr3,630.906
1 Dream Machine Token(DMT) til XCD
$17.5689
1 Dream Machine Token(DMT) til XOF
Fr3,630.906
1 Dream Machine Token(DMT) til XPF
Fr657.207
1 Dream Machine Token(DMT) til BWP
P86.67324
1 Dream Machine Token(DMT) til BZD
$13.07907
1 Dream Machine Token(DMT) til CVE
$610.22646
1 Dream Machine Token(DMT) til DJF
Fr1,158.246
1 Dream Machine Token(DMT) til DOP
$403.56414
1 Dream Machine Token(DMT) til DZD
د.ج843.17706
1 Dream Machine Token(DMT) til FJD
$14.64075
1 Dream Machine Token(DMT) til GNF
Fr56,578.365
1 Dream Machine Token(DMT) til GTQ
Q49.84362
1 Dream Machine Token(DMT) til GYD
$1,361.85003
1 Dream Machine Token(DMT) til ISK
kr787.347

For en mer dyptgående forståelse av Dream Machine Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Dream Machine Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dream Machine Token

Hvor mye er Dream Machine Token (DMT) verdt i dag?
Live DMT prisen i USD er 6.507 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DMT til USD er $ 6.507. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dream Machine Token?
Markedsverdien for DMT er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DMT?
Den sirkulerende forsyningen av DMT er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDMT ?
DMT oppnådde en ATH-pris på 182.97081854858675 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DMT?
DMT så en ATL-pris på 0.01796638627090176 USD.
Hva er handelsvolumet til DMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DMT er $ 56.86K USD.
Vil DMT gå høyere i år?
DMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:13:13 (UTC+8)

Dream Machine Token (DMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DMT-til-USD-kalkulator

Beløp

DMT
DMT
USD
USD

1 DMT = 6.507 USD

Handle DMT

DMTUSDT
$6.507
$6.507
+2.44%

