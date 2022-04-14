Dream Machine Token (DMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Dream Machine Token (DMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Dream Machine Token (DMT) Informasjon DMT (Dream Machine Token) is the native asset that powers Dream Machine games. Like the tokens and quarters of a traditional arcade, $DMT powers the games on the Dream Machine. It is the per-play token and the asset for in-game economies such as items, power-ups, and character and stage unlocks. Rewards from gameplay and betting are paid out to players in $DMT. Offisiell nettside: https://launch.sankodreammachine.net/ Teknisk dokument: https://www.sankodreammachine.net/docs Blokkutforsker: https://arbiscan.io/token/0x8B0E6f19Ee57089F7649A455D89D7bC6314D04e8 Kjøp DMT nå!

Dream Machine Token (DMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Dream Machine Token (DMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M All-time high: $ 198 $ 198 $ 198 All-Time Low: $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 $ 0.01796638627090176 Nåværende pris: $ 6.418 $ 6.418 $ 6.418 Lær mer om Dream Machine Token (DMT) pris

Dream Machine Token (DMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Dream Machine Token (DMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DMTs tokenomics, kan du utforske DMT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DMT Interessert i å legge til Dream Machine Token (DMT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DMT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DMT på MEXC nå!

Dream Machine Token (DMT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DMT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DMT nå!

DMT prisforutsigelse Vil du vite hvor DMT kan være på vei? Vår DMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DMT tokenets prisforutsigelse nå!

