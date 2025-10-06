DiemLibre pris i dag

Sanntids DiemLibre (DLB) pris i dag er $ 0.000068, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende DLB til USD konverteringssats er $ 0.000068 per DLB.

DiemLibre rangerer for tiden som #4188 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 DLB. I løpet av de siste 24 timene DLB har den blitt handlet mellom $ 0.0000656(laveste) og $ 0.0000703 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.003024412360517025, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DLB beveget seg -0.88% i løpet av den siste timen og +3.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.60K.

DiemLibre (DLB) Markedsinformasjon

Rangering No.4188 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 62.60K$ 62.60K $ 62.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 331.77K$ 331.77K $ 331.77K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Total forsyning 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på DiemLibre er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.60K. Den sirkulerende forsyningen på DLB er 0.00, med en total tilgang på 4878987373. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 331.77K.