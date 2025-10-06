Dill pris i dag

Sanntids Dill (DL) pris i dag er $ 0.00253, med en 1.09% endring de siste 24 timene. Nåværende DL til USD konverteringssats er $ 0.00253 per DL.

Dill rangerer for tiden som #1563 etter markedsverdi på $ 3.00M, med en sirkulerende forsyning på 1.19B DL. I løpet av de siste 24 timene DL har den blitt handlet mellom $ 0.002451(laveste) og $ 0.002561 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01977908990922744, mens tidenes laveste notering var $ 0.002453729015326395.

Kortsiktig har DL beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -11.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.57K.

Dill (DL) Markedsinformasjon

Rangering No.1563 Markedsverdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volum (24 timer) $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.18M$ 15.18M $ 15.18M Opplagsforsyning 1.19B 1.19B 1.19B Maksimal forsyning 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Total forsyning 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 Opplagsforsyning 19.75% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Dill er $ 3.00M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.57K. Den sirkulerende forsyningen på DL er 1.19B, med en total tilgang på 6000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.18M.