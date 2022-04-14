dKargo (DKA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dKargo (DKA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dKargo (DKA) Informasjon dKargo platform issues DKA tokens for participants' interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money. Offisiell nettside: https://dkargo.io/en Teknisk dokument: https://docs.dkargo.io/v2.0-eng Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0

dKargo (DKA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dKargo (DKA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 72.30M $ 72.30M $ 72.30M All-time high: $ 0.0759 $ 0.0759 $ 0.0759 All-Time Low: $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 $ 0.014004343218990514 Nåværende pris: $ 0.01446 $ 0.01446 $ 0.01446 Lær mer om dKargo (DKA) pris

dKargo (DKA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dKargo (DKA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DKA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DKA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DKAs tokenomics, kan du utforske DKA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DKA Interessert i å legge til dKargo (DKA) i porteføljen din?

dKargo (DKA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DKA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DKA nå!

DKA prisforutsigelse Vil du vite hvor DKA kan være på vei? Vår DKA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DKA tokenets prisforutsigelse nå!

