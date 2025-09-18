Dagens Dione Protocol livepris er 0.001088 USD. Spor prisoppdateringer for DIONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dione Protocol livepris er 0.001088 USD. Spor prisoppdateringer for DIONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DIONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DIONE

DIONE Prisinformasjon

DIONE teknisk dokument

DIONE Offisiell nettside

DIONE tokenomics

DIONE Prisprognose

DIONE-historikk

DIONE Kjøpeguide

DIONE-til-fiat-valutakonverter

DIONE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Dione Protocol Logo

Dione Protocol Pris(DIONE)

1 DIONE til USD livepris:

$0.001082
$0.001082$0.001082
+0.18%1D
USD
Dione Protocol (DIONE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:12:50 (UTC+8)

Dione Protocol (DIONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.001017
$ 0.001017$ 0.001017
24 timer lav
$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222
24 timer høy

$ 0.001017
$ 0.001017$ 0.001017

$ 0.001222
$ 0.001222$ 0.001222

--
----

--
----

+1.20%

+0.18%

+32.19%

+32.19%

Dione Protocol (DIONE) sanntidsprisen er $ 0.001088. I løpet av de siste 24 timene har DIONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.001017 og et toppnivå på $ 0.001222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DIONE er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DIONE endret seg med +1.20% i løpet av den siste timen, +0.18% over 24 timer og +32.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dione Protocol (DIONE) Markedsinformasjon

--
----

$ 214.63K
$ 214.63K$ 214.63K

$ 10.88M
$ 10.88M$ 10.88M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

NONE

Nåværende markedsverdi på Dione Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 214.63K. Den sirkulerende forsyningen på DIONE er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.88M.

Dione Protocol (DIONE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Dione Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000194+0.18%
30 dager$ +0.0004+58.13%
60 dager$ +0.000062+6.04%
90 dager$ +0.000241+28.45%
Dione Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte DIONE en endring på $ +0.00000194 (+0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Dione Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0004 (+58.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Dione Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DIONE en endring på $ +0.000062 (+6.04%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Dione Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000241+28.45% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Dione Protocol (DIONE)?

Sjekk ut Dione Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Dione Protocol (DIONE)

Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.

Dione Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Dione Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk DIONE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Dione Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Dione Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Dione Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dione Protocol (DIONE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dione Protocol (DIONE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dione Protocol.

Sjekk Dione Protocolprisprognosen nå!

Dione Protocol (DIONE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dione Protocol (DIONE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DIONE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Dione Protocol (DIONE)

Leter du etter hvordan du kjøperDione Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Dione Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DIONE til lokale valutaer

1 Dione Protocol(DIONE) til VND
28.63072
1 Dione Protocol(DIONE) til AUD
A$0.00164288
1 Dione Protocol(DIONE) til GBP
0.00080512
1 Dione Protocol(DIONE) til EUR
0.0009248
1 Dione Protocol(DIONE) til USD
$0.001088
1 Dione Protocol(DIONE) til MYR
RM0.0045696
1 Dione Protocol(DIONE) til TRY
0.04501056
1 Dione Protocol(DIONE) til JPY
¥0.159936
1 Dione Protocol(DIONE) til ARS
ARS$1.60471296
1 Dione Protocol(DIONE) til RUB
0.090848
1 Dione Protocol(DIONE) til INR
0.09583104
1 Dione Protocol(DIONE) til IDR
Rp18.13332608
1 Dione Protocol(DIONE) til KRW
1.51954432
1 Dione Protocol(DIONE) til PHP
0.06209216
1 Dione Protocol(DIONE) til EGP
￡E.0.05239808
1 Dione Protocol(DIONE) til BRL
R$0.00578816
1 Dione Protocol(DIONE) til CAD
C$0.00149056
1 Dione Protocol(DIONE) til BDT
0.13245312
1 Dione Protocol(DIONE) til NGN
1.62629888
1 Dione Protocol(DIONE) til COP
$4.25
1 Dione Protocol(DIONE) til ZAR
R.0.0188768
1 Dione Protocol(DIONE) til UAH
0.04495616
1 Dione Protocol(DIONE) til TZS
T.Sh.2.69306112
1 Dione Protocol(DIONE) til VES
Bs0.177344
1 Dione Protocol(DIONE) til CLP
$1.03904
1 Dione Protocol(DIONE) til PKR
Rs0.30881792
1 Dione Protocol(DIONE) til KZT
0.58905408
1 Dione Protocol(DIONE) til THB
฿0.03464192
1 Dione Protocol(DIONE) til TWD
NT$0.03289024
1 Dione Protocol(DIONE) til AED
د.إ0.00399296
1 Dione Protocol(DIONE) til CHF
Fr0.00085952
1 Dione Protocol(DIONE) til HKD
HK$0.00845376
1 Dione Protocol(DIONE) til AMD
֏0.4163776
1 Dione Protocol(DIONE) til MAD
.د.م0.00981376
1 Dione Protocol(DIONE) til MXN
$0.01999744
1 Dione Protocol(DIONE) til SAR
ريال0.00408
1 Dione Protocol(DIONE) til ETB
Br0.15620416
1 Dione Protocol(DIONE) til KES
KSh0.14054784
1 Dione Protocol(DIONE) til JOD
د.أ0.000771392
1 Dione Protocol(DIONE) til PLN
0.00393856
1 Dione Protocol(DIONE) til RON
лв0.00468928
1 Dione Protocol(DIONE) til SEK
kr0.0102272
1 Dione Protocol(DIONE) til BGN
лв0.00180608
1 Dione Protocol(DIONE) til HUF
Ft0.36157504
1 Dione Protocol(DIONE) til CZK
0.02247808
1 Dione Protocol(DIONE) til KWD
د.ك0.00033184
1 Dione Protocol(DIONE) til ILS
0.00362304
1 Dione Protocol(DIONE) til BOB
Bs0.00751808
1 Dione Protocol(DIONE) til AZN
0.0018496
1 Dione Protocol(DIONE) til TJS
SM0.01018368
1 Dione Protocol(DIONE) til GEL
0.0029376
1 Dione Protocol(DIONE) til AOA
Kz0.99178816
1 Dione Protocol(DIONE) til BHD
.د.ب0.000410176
1 Dione Protocol(DIONE) til BMD
$0.001088
1 Dione Protocol(DIONE) til DKK
kr0.0069088
1 Dione Protocol(DIONE) til HNL
L0.02851648
1 Dione Protocol(DIONE) til MUR
0.04932992
1 Dione Protocol(DIONE) til NAD
$0.0188768
1 Dione Protocol(DIONE) til NOK
kr0.01081472
1 Dione Protocol(DIONE) til NZD
$0.0018496
1 Dione Protocol(DIONE) til PAB
B/.0.001088
1 Dione Protocol(DIONE) til PGK
K0.00454784
1 Dione Protocol(DIONE) til QAR
ر.ق0.00394944
1 Dione Protocol(DIONE) til RSD
дин.0.1084736
1 Dione Protocol(DIONE) til UZS
soʻm13.43208896
1 Dione Protocol(DIONE) til ALL
L0.08971648
1 Dione Protocol(DIONE) til ANG
ƒ0.00194752
1 Dione Protocol(DIONE) til AWG
ƒ0.0019584
1 Dione Protocol(DIONE) til BBD
$0.002176
1 Dione Protocol(DIONE) til BAM
KM0.00180608
1 Dione Protocol(DIONE) til BIF
Fr3.24768
1 Dione Protocol(DIONE) til BND
$0.00139264
1 Dione Protocol(DIONE) til BSD
$0.001088
1 Dione Protocol(DIONE) til JMD
$0.17452608
1 Dione Protocol(DIONE) til KHR
4.36947328
1 Dione Protocol(DIONE) til KMF
Fr0.454784
1 Dione Protocol(DIONE) til LAK
23.65217344
1 Dione Protocol(DIONE) til LKR
Rs0.32909824
1 Dione Protocol(DIONE) til MDL
L0.017952
1 Dione Protocol(DIONE) til MGA
Ar4.81414976
1 Dione Protocol(DIONE) til MOP
P0.00871488
1 Dione Protocol(DIONE) til MVR
0.0166464
1 Dione Protocol(DIONE) til MWK
MK1.88888768
1 Dione Protocol(DIONE) til MZN
MT0.0695232
1 Dione Protocol(DIONE) til NPR
Rs0.15332096
1 Dione Protocol(DIONE) til PYG
7.770496
1 Dione Protocol(DIONE) til RWF
Fr1.576512
1 Dione Protocol(DIONE) til SBD
$0.0089216
1 Dione Protocol(DIONE) til SCR
0.01655936
1 Dione Protocol(DIONE) til SRD
$0.04144192
1 Dione Protocol(DIONE) til SVC
$0.00952
1 Dione Protocol(DIONE) til SZL
L0.0188768
1 Dione Protocol(DIONE) til TMT
m0.003808
1 Dione Protocol(DIONE) til TND
د.ت0.00316608
1 Dione Protocol(DIONE) til TTD
$0.00736576
1 Dione Protocol(DIONE) til UGX
Sh3.816704
1 Dione Protocol(DIONE) til XAF
Fr0.607104
1 Dione Protocol(DIONE) til XCD
$0.0029376
1 Dione Protocol(DIONE) til XOF
Fr0.607104
1 Dione Protocol(DIONE) til XPF
Fr0.109888
1 Dione Protocol(DIONE) til BWP
P0.01449216
1 Dione Protocol(DIONE) til BZD
$0.00218688
1 Dione Protocol(DIONE) til CVE
$0.10203264
1 Dione Protocol(DIONE) til DJF
Fr0.193664
1 Dione Protocol(DIONE) til DOP
$0.06747776
1 Dione Protocol(DIONE) til DZD
د.ج0.14098304
1 Dione Protocol(DIONE) til FJD
$0.002448
1 Dione Protocol(DIONE) til GNF
Fr9.46016
1 Dione Protocol(DIONE) til GTQ
Q0.00833408
1 Dione Protocol(DIONE) til GYD
$0.22770752
1 Dione Protocol(DIONE) til ISK
kr0.131648

Dione Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Dione Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Dione Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Dione Protocol

Hvor mye er Dione Protocol (DIONE) verdt i dag?
Live DIONE prisen i USD er 0.001088 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DIONE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DIONE til USD er $ 0.001088. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dione Protocol?
Markedsverdien for DIONE er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DIONE?
Den sirkulerende forsyningen av DIONE er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDIONE ?
DIONE oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DIONE?
DIONE så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til DIONE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DIONE er $ 214.63K USD.
Vil DIONE gå høyere i år?
DIONE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DIONE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:12:50 (UTC+8)

Dione Protocol (DIONE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

DIONE-til-USD-kalkulator

Beløp

DIONE
DIONE
USD
USD

1 DIONE = 0.001088 USD

Handle DIONE

DIONEUSDT
$0.001082
$0.001082$0.001082
0.00%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker