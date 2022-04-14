dForce (DF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i dForce (DF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

dForce (DF) Informasjon dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance. Offisiell nettside: https://dforce.network/ Teknisk dokument: https://github.com/dforce-network/documents/blob/master/white_papers/en/dForce_Whitepaper_V1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x431ad2ff6a9c365805ebad47ee021148d6f7dbe0 Kjøp DF nå!

dForce (DF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for dForce (DF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.92M $ 27.92M $ 27.92M All-time high: $ 2 $ 2 $ 2 All-Time Low: $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 $ 0.020866556666731793 Nåværende pris: $ 0.02792 $ 0.02792 $ 0.02792 Lær mer om dForce (DF) pris

dForce (DF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak dForce (DF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFs tokenomics, kan du utforske DF tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DF Interessert i å legge til dForce (DF) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DF, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DF på MEXC nå!

dForce (DF) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DF hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DF nå!

DF prisforutsigelse Vil du vite hvor DF kan være på vei? Vår DF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!