dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

RangeringNo.812

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.13%

Opplagsforsyning999,926,146.6275177

Maksimal forsyning999,926,146.6275177

Total forsyning999,926,146.6275177

Opplagsforsyning1%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.17809027693,2020-09-01

Laveste pris0.020866556666731793,2022-05-12

Offentlig blokkjedeETH

