DEAPcoin (DEP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DEAPcoin (DEP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DEAPcoin (DEP) Informasjon PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Offisiell nettside: https://dea.sg/ Teknisk dokument: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Kjøp DEP nå!

DEAPcoin (DEP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DEAPcoin (DEP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 48.36M $ 48.36M $ 48.36M Total forsyning: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B Sirkulerende forsyning: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 48.36M $ 48.36M $ 48.36M All-time high: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 All-Time Low: $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 Nåværende pris: $ 0.0016178 $ 0.0016178 $ 0.0016178 Lær mer om DEAPcoin (DEP) pris

DEAPcoin (DEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DEAPcoin (DEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEPs tokenomics, kan du utforske DEP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe DEP Interessert i å legge til DEAPcoin (DEP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe DEP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper DEP på MEXC nå!

DEAPcoin (DEP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til DEP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for DEP nå!

DEP prisforutsigelse Vil du vite hvor DEP kan være på vei? Vår DEP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!