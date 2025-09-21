DEAPcoin (DEP)-prisforutsigelse (USD)

2026 $ 0.001719 5.00%

2027 $ 0.001805 10.25%

2028 $ 0.001895 15.76%

2029 $ 0.001990 21.55%

2030 $ 0.002089 27.63%

2031 $ 0.002194 34.01%

2032 $ 0.002304 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.002419 47.75%

2034 $ 0.002540 55.13%

2035 $ 0.002667 62.89%

2036 $ 0.002800 71.03%

2037 $ 0.002940 79.59%

2038 $ 0.003087 88.56%

2039 $ 0.003242 97.99%

2040 $ 0.003404 107.89% Vis mer Kortsiktig DEAPcoin-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001637 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001637 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001639 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001644 0.41% DEAPcoin (DEP) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DEP September 21, 2025(I dag) er $0.001637 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. DEAPcoin (DEP) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DEP, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001637 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. DEAPcoin (DEP) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DEP, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001639 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. DEAPcoin (DEP) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DEP $0.001644 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende DEAPcoin prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0016375$ 0.0016375 $ 0.0016375 Prisendring (24 t) -0.03% Markedsverdi $ 49.07M$ 49.07M $ 49.07M Opplagsforsyning 29.89B 29.89B 29.89B Volum (24 timer) $ 39.14K$ 39.14K $ 39.14K Volum (24 timer) -- Den siste DEP-prisen er $ 0.0016375. Den har en 24-timers endring på -0.03%, med et 24-timers handelsvolum på $ 39.14K. Videre har DEP en sirkulerende forsyning på 29.89B og total markedsverdi på $ 49.07M. Se DEP livepris

DEAPcoin Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for DEAPcoin direktepris, er gjeldende pris for DEAPcoin 0.001641USD. Den sirkulerende forsyningen av DEAPcoin(DEP) er 0.00 DEP , som gir den en markedsverdi på $49.07M . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.01% $ -0.000021 $ 0.00166 $ 0.001626

7 dager 0.01% $ 0.000023 $ 0.001720 $ 0.001595

30 dager 0.05% $ 0.000074 $ 0.001821 $ 0.001525 24-timers ytelse De siste 24 timene har DEAPcoin vist en prisbevegelse på $-0.000021 , noe som gjenspeiler en -0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har DEAPcoin handlet på en topp på $0.001720 og en bunn på $0.001595 . Det så en prisendring på 0.01% . Denne nylige trenden viser potensialet til DEP for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har DEAPcoin opplevd en 0.05% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000074 av dens verdi. Dette indikerer at DEP kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette DEAPcoin prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full DEP prishistorikk

Hvordan fungerer DEAPcoin (DEP) prisforutsigelsesmodul? DEAPcoin-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DEP basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for DEAPcoin det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DEP, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til DEAPcoin. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DEP. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DEP for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til DEAPcoin.

Hvorfor er DEP-prisforutsigelse viktig?

DEP-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DEP nå? I følge dine forutsigelser vil DEP oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere.