AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

DEB er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



DEB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DEB (DEB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DEB (DEB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DEB.

DEB (DEB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DEB (DEB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe DEB (DEB)

Leter du etter hvordan du kjøperDEB? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe DEB på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

DEB til lokale valutaer

DEB Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av DEB, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om DEB Hvor mye er DEB (DEB) verdt i dag? Live DEB prisen i USD er 0.000453 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende DEB-til-USD-pris? $ 0.000453 . Sjekk ut Den nåværende prisen på DEB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for DEB? Markedsverdien for DEB er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av DEB? Den sirkulerende forsyningen av DEB er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEB ? DEB oppnådde en ATH-pris på 0.2979098273018812 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på DEB? DEB så en ATL-pris på 0.000989558857459812 USD . Hva er handelsvolumet til DEB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEB er $ 55.75K USD . Vil DEB gå høyere i år? DEB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEB prisprognosen for en mer grundig analyse.

DEB (DEB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

